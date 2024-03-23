МВД Таджикистана заявило о непричастности троих граждан к теракту
Трое граждан Таджикистана, копии ориентировок на которых распространились в телеграм-каналах после теракта в «Крокус Сити Холле», не причастны к преступлению, заявило МВД Таджикистана.
По данным ведомства, Риводжиддин Исломов и Махмадрасул Насриддинов «26 ноября 2023 года приехали из Российской Федерации в Республику Таджикистан и находятся по месту жительства». Ведомство также опубликовало их фото.
Еще один гражданин Таджикистана, на которого распространилась ориентировка, Рустам Назаров, работает водителем такси в Самаре, сообщило МВД. «В момент совершения террористического акта он находился в городе Самаре и не имеет отношения к данному преступлению», — подчеркнуло ведомство.
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