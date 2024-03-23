США осудили теракт в «Крокус Сити Холле»
Соединенные Штаты решительно осуждают чудовищный теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова опубликованы на сайте.
«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких, и тем, кто был ранен или пострадал от этих бессовестных нападений на ни в чем не повинных гражданских лиц», — сказано в сообщении.
Белый дом назвал «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) которая взяла на себя ответственность за теракт в концертном зале, общим врагом, который должен быть «побежден повсюду».
Этим же вечером с осуждением теракта и соболезнованиями выступил госсекретарь Энтони Блинкен. «Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России в скорби по поводу гибели людей в результате этого ужасного события», — написал он.
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