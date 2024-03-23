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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В ФСБ заявили о планах террористов из «Крокуса» прорваться на Украину

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Нападавшие тщательно спланировали теракт, у них были «контакты на украинской стороне», заявили в ФСБ. Четверых участников атаки задержали в Брянской области, их этапируют в Москву
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Террористы, устроившие 22 марта нападение на «Крокус Сити Холл», планировали перейти российско-украинскую границу, у них были соответствующие контакты на украинской стороне, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Спецслужба заявила, что в связи с терактом силовики задержали 11 человек. В их числе — четверо непосредственных участников нападения, которых задержали в Брянской области с разницей в несколько часов. Сейчас их этапируют в Москву.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказывал, что подозреваемые ехали на машине Renault. Силовики потребовали остановить авто, но те попытались скрыться, после чего началась стрельба и машина перевернулась. В автомобиле нашли пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

Власти Таджикистана сообщали, что не получали от российской стороны данных о возможной причастности своих граждан к атаке. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен теракту.

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По данным ФСБ, теракт в был тщательно спланирован, а оружие участники атаки заранее приготовили в тайнике. В Следственном комитете сообщили, что нападавшие при атаке 22 марта использовали автоматическое оружие и легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы поджечь концертный зал.

По последним данным СК, погибли 93 человека, но это число может вырасти, предупредили в ведомстве. Подмосковный Минздрав опубликовал поименный список 41 погибшего. Точных данных о числе пострадавших пока нет: в списке Минздрава — 121 человек, МЧС — 107. Власти Москвы и Подмосковья пообещали компенсацию пострадавшим в размере от 500 тыс. до 3 млн руб.

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Константин Нагаев Константин Нагаев, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФСБ Брянская область Крокус Сити Холл
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