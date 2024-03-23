Какие меры приняты на транспорте после теракта в «Крокусе»

Московские аэропорты усилили меры безопасности, «Яндекс Такси» сделала бесплатными все поездки из района «Крокус Сити Холл». Как в первые часы после теракта работает транспортный комплекс Москвы и Подмосковья

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Минтранс России сообщил, что на объектах транспорта продолжает действовать максимально возможный уровень безопасности. «В связи с предпринимаемыми дополнительными мерами просим пассажиров заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», — говорится в сообщении ведомства.

Московские аэропорты в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске усилили меры безопасности. Пассажиров попросили заблаговременно прибывать в аэропорт. Все аэропорты работают штатно.

В международном аэропорту Шереметьево меры усилены на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах, сообщила пресс-служба. «Пассажиров просим заблаговременно прибывать в аэропорт для вылета, безукоснительно соблюдать все требуемые меры безопасности при прохождении контрольных пунктов досмотра». Аэропорт работает штатно;

В Домодедово предупредили, что в связи с принятием дополнительных мер безопасности прохождение досмотра при входе в здание аэровокзала может занять дополнительное время. Аэропорт также обслуживает рейсы по расписанию и работает штатно. «Для быстрого прохождения входного досмотра перед проходом через рамку стационарного металлоискателя необходимо выложить из карманов все металлические предметы, монеты, ключи, сигареты, мобильный телефон и другие электронные приборы и разместить в специальном контейнере. Также советуем расстегнуть верхнюю одежду и снять головной убор», напомнили в пресс-службе авиаузла;

Во Внуково также усилили меры безопасности, попросили прибывать в аэропорт заранее. Об этом же сообщил и подмосковный аэропорт Жуковский, а также аэропорт Санкт-Петербурга Пулково.

Безопасность усилена в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей, сообщили также в РЖД. Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, уточнили в компании.

В компании также сообщили, что до 26 марта пассажиры смогут оформить возврат билетов, даже если они были куплены по невозвратному тарифу, без удержания дополнительных сборов.

Авиакомпания «Аэрофлот» в случае отказов пассажиров от рейсов (вылетающих в период с 20.00 22.03.24 по 25.03.24 включительно) пообещала вернуть полную стоимость перевозки или переоформить дату вылета на 3 ближайших дня от первоначальной даты.

Столичный Дептранс направил к «Крокусу» 10 автобусов особо большого класса «Мосгортранса». В случае необходимости их количество будет увеличено, уточнили в пресс-службе департамента. «Автобусы будут продолжать работать на месте столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Их работу на месте координируют сотрудники службы безопасности движения». Минтранс Подмосковья также сообщил о направлении к концертному залу автобусов Мострансавто. На объектах транспортной инфраструктуры Подмосковья, в местах скопления людей были усилены меры безопасности.

Компания «Яндекс Такси» сделала бесплатными для пассажиров все поездки из района «Крокуса», пообещав компенсировать водителям их полную стоимость за счет компании. «За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней», добавили в пресс-службе компании. Вернуть деньги пассажирам, отказавшимся от поездок, пообещали и в «Аэроэкспрессе»: «Для возврата средств необходимо написать заявление на форму обратной связи на сайте aeroexpress.ru, приложив подтверждающие документы, или обратиться на горячую линию».

Оператор платный автотрасс компания «Автодор» также усилила меры безопасности на всей сети дорог компании. «Вводится дополнительный контроль на дорогах. Обращаемся с просьбой к автомобилистам с пониманием отнестись к принимаемым мерам», сообщили в компании. В усиленном режиме работает служба помощи на дорогах. Вызвать аварийных комиссаров можно круглосуточно по номеру *2323, напомнили там. Дополнительно в компании призвали автомобилистов сообщать о любых подозрительных ситуациях на дороге (по номеру *2323 или телефону экстренных служб 112).