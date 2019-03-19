Рябков предостерег США от реализации военного сценария в Венесуэле

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедшей в Риме встречи со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом заявил, что у Вашингтона есть наработки по использованию военной силы в этой южноамериканской стране, передает ТАСС.

«Мы не можем воспринимать формулировки США о том, что все варианты разрешения ситуации в Венесуэле рассматриваются, как риторику. Это констатация факта. И значит, в Вашингтоне, очевидно, есть соответствующие планы, есть наработки по применению военной силы для решения ситуации в Венесуэле при наихудшем раскладе», — сказал дипломат.

Помимо этого замминистра предостерег Соединенные Штаты от возможности использования военной силы в Венесуэле. «Россия выступает категорически против не только применения военной силы для внешней интервенции, так и против использования силовых методов», — приводит слова Рябкова «РИА Новости».

При этом замглавы МИДа подчеркнул, что Москва готова к специализированным контактам с США по Венесуэле. «Мы готовы продолжать диалог с США по этой теме по той причине, что серьезность ситуации не оставляет места для ошибки», — считает Рябков.