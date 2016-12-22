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Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160
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Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160
Политика, 20:11
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Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160
Летчики преодолели более 10 тыс. км, полет проходил над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей
Ракетоносец Ту-160 (Фото: Максим Туманов / РИА Новости)

Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) России прибыли в Венесуэлу.

Они совершили перелет «с аэродромов на территории Российской Федерации в международный аэропорт Майкетия», говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

В ведомстве уточнили, что полет проходил в воздушном​ пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей, в общей сложности длина маршрута превысила 10 тыс. км. На отдельных этапах российские бомбардировщики выполняли полет в сопровождении истребителей F-16 ВВС Норвегии.

Это не первый подобный перелет российских Ту-160: прошлые перелеты состоялись в сентябре 2008 года (тогда два бомбардировщика провели учения над международными водами недалеко от побережья Венесуэлы) и осенью 2013 года.

На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит практику перелетов своей боевой авиации на аэродромы Венесуэлы, сообщало «РИА Новости».

В понедельник, 10 декабря, издание The Washington Free Beacon со ссылкой на неназванных представителей Пентагона сообщило о намерении России отправить Ту-160 в Венесуэлу на учения, назвав этот полет провокационным.

«Пентагон будет пристально следить за «Блэкджеками» (название Ту-160 по кодификации НАТО. — РБК) ввиду их способности запускать крылатые ракеты с ядерным боезарядом по американским целям», — написало издание.

Эксперты в разговоре с изданием отметили, что полеты российских Ту-160 за последнее время участились, последний из них был в конце октября около Норвегии: тогда британские ВВС подняли с базы в Шотландии два истребителя для перехвата двух стратегических бомбардировщиков, в России это объяснили плановым полетом над нейтральными водами Баренцева и Норвежских морей.

Сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 был разработан в конструкторском бюро Туполева в 1960–1980-х годах. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Ту-160 , Венесуэла
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