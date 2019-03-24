Мадуро заявил о разрушенном плане Гуаидо убить его

Мадуро заявил о разрушенном плане Гуаидо убить его

Лидер оппозиции латиноамериканской республики Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом на фоне протестов, готовил план по убийству действующего лидера страны и лично руководил им, заявил Николас Мадуро

Фото: Andres Martinez Casares / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что разрушил план лидера оппозиции Хуана Гуаидо, провозгласившего себя в конце января временным руководителем страны, который собирался его убить. Об этом Мадуро заявил, выступая перед своими сторонниками, сообщает издание El Comercio.

«Американский империализм хочет убить меня. Мы разрушили план, которым лично руководила дьявольская марионетка, чтобы убить меня», — отметил лидер боливарианской республики, подчеркнув, что у оппозиции не получается захватить власть из-за того, что действующих руководителей «защищает бог».

«Дьявольской марионеткой» Мадуро несколько раз назвал своего политического противника Гуаидо.

Президент Венесуэлы также связал недавний арест руководителя колумбийского вооруженного формирования «Лос Растрохос» Вильфредо Торрес Гомеса с возможным покушением на его убийство, запланированное Гуаидо. По словам министра связи и информации латиноамериканской республики Хорхе Родригеса, Гомес может быть связан с партией Гуаидо «Народная воля».​