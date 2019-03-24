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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Мадуро заявил о разрушенном плане Гуаидо убить его
Лидер оппозиции латиноамериканской республики Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом на фоне протестов, готовил план по убийству действующего лидера страны и лично руководил им, заявил Николас Мадуро
Фото: Andres Martinez Casares / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что разрушил план лидера оппозиции Хуана Гуаидо, провозгласившего себя в конце января временным руководителем страны, который собирался его убить. Об этом Мадуро заявил, выступая перед своими сторонниками, сообщает издание El Comercio.

«Американский империализм хочет убить меня. Мы разрушили план, которым лично руководила дьявольская марионетка, чтобы убить меня», — отметил лидер боливарианской республики, подчеркнув, что у оппозиции не получается захватить власть из-за того, что действующих руководителей «защищает бог».

«Дьявольской марионеткой» Мадуро несколько раз назвал своего политического противника Гуаидо.

Президент Венесуэлы также связал недавний арест руководителя колумбийского вооруженного формирования «Лос Растрохос» Вильфредо Торрес Гомеса с возможным покушением на его убийство, запланированное Гуаидо. По словам министра связи и информации латиноамериканской республики Хорхе Родригеса, Гомес может быть связан с партией Гуаидо «Народная воля».​

Несколькими днями ранее, 22 марта, Гуаидо объявил о подготовке операции по захвату власти в Венесуэле. Она будет проводится его сторонниками и будет называться «Свобода». Это произошло после задержания руководителя его аппарата Роберто Морреро, которого подозревают в участии в предполагаемой террористической группе, которая планировала нападения на высокопоставленных республиканских политиков.

Политика
Гуаидо заявил об обсуждении с военными смены власти в Венесуэле

Также лидер венесуэльской оппозиции указывал, что администрация Мадуро дошла до последней стадии своего правления, в связи с чем его сторонники начали обсуждать вопрос смены власти в стране с высокопоставленными военнослужащими республики. Гуаидо указывал, что до 85% военнослужащих «убеждены в необходимости перемен в Венесуэле».

Автор: Анна Трунина
Теги: Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо, покушение на убийство
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