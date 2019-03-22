МВД Венесуэлы обвинило задержанного помощника Гуаидо в терроризме

Соратник Гуаидо Марреро причастен к действиям террористической группировки, которые планировали покушения на венесуэльских политиков, а в его доме нашли тайник с оружием, сообщили в министерстве

Бойцы службы нацразведки Венесуэлы (SEBIN) (Фото: Fernando Llano / AP)

Роберто Марреро, руководитель аппарата объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо, был задержан силовиками за его участие в предполагаемой террористической группе, которая планировала нападения на высокопоставленных республиканских политиков. Об этом заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль, передает Reuters.

По его словам, в доме Марреро был найден тайник с оружием, к тому же он «несет прямую ответственность за организацию» работы преступных группировок.

В операции по задержанию Марреро участвовали сотрудники службы национальной разведки (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN), заявлял сам Гуаидо. Депутат Национальной ассамблеи Серхио Вергара сообщил ему, что силовики подбросили в дом Марреро две винтовки и гранату, после чего задержали.

«Это подлое и вульгарное похищение. Либо [действующий президент Венесуэлы] Николас Мадуро не осмеливается арестовать меня, либо не он отдавал этот приказ [об аресте Марреро]», — подчеркнул Гуаидо (цитата по Reuters).