МВД Венесуэлы обвинило задержанного помощника Гуаидо в терроризме

Роберто Марреро, руководитель аппарата объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо, был задержан силовиками за его участие в предполагаемой террористической группе, которая планировала нападения на высокопоставленных республиканских политиков. Об этом заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль, передает Reuters.
По его словам, в доме Марреро был найден тайник с оружием, к тому же он «несет прямую ответственность за организацию» работы преступных группировок.
В операции по задержанию Марреро участвовали сотрудники службы национальной разведки (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN), заявлял сам Гуаидо. Депутат Национальной ассамблеи Серхио Вергара сообщил ему, что силовики подбросили в дом Марреро две винтовки и гранату, после чего задержали.
«Это подлое и вульгарное похищение. Либо [действующий президент Венесуэлы] Николас Мадуро не осмеливается арестовать меня, либо не он отдавал этот приказ [об аресте Марреро]», — подчеркнул Гуаидо (цитата по Reuters).