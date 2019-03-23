Гуаидо заявил об обсуждении с военными смены власти в Венесуэле

Гуаидо заявил об обсуждении с военными смены власти в Венесуэле

Администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро достигла своей последней стадии, сказал лидер венесуэльской оппозиции. Ранее он объявил о подготовке операции по захвату власти в республике

Хуан Гуаидо (Фото: Natacha Pisarenko / AP)

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью Reuters рассказал, что его сторонники обсуждали вопрос смены власти в стране с высокопоставленными военными. По оценкам Гуаидо, от 80 до 85% военнослужащих «убеждены в необходимости перемен в Венесуэле».

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро утратил способность «финансировать политический шантаж» для удержания власти благодаря давлению со стороны иностранных государств. «Сработало дипломатическое давление, экономическое давление и давление на активы», — сказал Гуаидо.

Накануне Гуаидо сообщил, что его сторонники готовят операцию «Свобода» по захвату власти в Венесуэле. Поводом для проведения операции стало задержание руководителя аппарата лидера оппозиции Роберто Марреро.

МВД Венесуэлы обвинило Марреро в участии в предполагаемой террористической группе, которая планировала атаковать ряд высокопоставленных политиков. При задержании в доме сторонника Гуаидо были найдены две винтовки и граната. В свою очередь, Гуаидо привел слова депутата национальной ассамблеи Серхио Вергара о том, что силовики подбросили оружие в дом Марреро.

В ООН и Группе Лимы призвали освободить Марреро, а советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пообещал, что задержание руководителя аппарата Гуаидо «не останется без ответа».