Уиткофф пообещал «хорошие новости» по решению конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ожидает «хорошие новости» по теме урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью Ларе Трамп на Fox News.

Уиткофф выразил надежду, что предложения, выработанные им совместно с зятем президента США Джаредом Кушнером и переданные российской и украинской сторонам, могут сблизить Москву и Киев.

Он также допустил, что американские инициативы могут привести к саммиту между президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — либо к трехсторонним переговорам с участием президента США Дональда Трампа.

«Посмотрим. <...> Так что, надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости», — сказал Уиткофф.

17–18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров между представителями России, США и Украины по теме урегулирования. Глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский назвал обсуждения тяжелыми, но деловым. Он также анонсировал еще одну встречу. 20 февраля Зеленский, заявил, что новый саммит может состояться в Женеве в течение семи-десяти дней

До этого, в конце января — начале февраля, представители России, США и Украины дважды встретились в Абу-Даби. Вскоре Axios со ссылкой на источник сообщил, что по итогам переговоров встреча Путина и Зеленского стала «ближе».

В сентябре 2025 года Путин пригласил Зеленского в Москву. Украинский лидер, однако, счел, что это предложение нежеланием Кремля провести встречу. «Я думаю, когда вы не хотите встречи, вы приглашаете меня в Москву», — сказал украинский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским, «но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать наработки, которые должны быть предварительно осуществлены на экспертном уровне».