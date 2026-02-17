 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский раскрыл, что ему сказал Уиткофф перед переговорами с Россией

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Россия действительно желает завершить боевые действия, заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф и зять республиканца Джаред Кушнер перед началом переговоров в Женеве. Об этом Зеленский сообщил в интервью Axios. Сам он не присутствовал на переговорах.

Уиткофф и Кушнер посоветовали Зеленскому на основе этого факта координировать украинскую делегацию на трехсторонней встрече.

Зеленский рассказал изданию, что настроен более пессимистично, и в ответ попросил Уиткоффа и Кушнера не убеждать его в этом.

Он также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, которые дважды за последние дни упомянул о необходимых уступках Украины. «Надеюсь, дело в тактике, а не в принятом решении», — выразил надежду Зеленский.

К переговорам в Женеве по Украине подключились европейцы. Что это значит
Политика
Фото:Кирилл Зыков / РИА Новости

Украинцы отвергнут мирное соглашение, предусматривающее односторонний вывод войск из Донбасса и уступку его России, считает Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что лучший способ добиться прорыва в территориальных вопросах — это личная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Он сообщил, что поручил своей команде организовать встречу на уровне лидеров в Женеве в будущем. Путин  приглашал Зеленского в Москву, объяснив, что встретиться с ним его попросил Трамп. Украинский лидер отвергал возможность такой встречи.

Зеленский считает несправедливым, что президент США Дональд Трамп публично призывает Украину, а не Россию, пойти на уступки ради достижения мира. Трамп, отвечая на вопрос, придется ли Киеву пойти на территориальные уступки, заявлял: «Честно говоря, они уже потеряли часть территории». По его словам, Украина может потерять больше территорий, чем сейчас, если мирной сделки не удастся достичь.

Путин заявлял, что украинские войска должны уйти с занимаемых ими территорий, «тогда и прекратятся боевые действия». «Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — отмечал он. Если Киев откажется от диалога, Москва «добьется освобождения своих исторических земель военным путем», подчеркивал он. 

Материал дополняется.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
