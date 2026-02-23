Буданов назвал сроки нового раунда мирных переговоров

По мнению Буданова, переговоры пройдут в конце текущей недели. Предыдущий раунд консультаций по Украине прошел 17–18 февраля в Женеве

Кирилл Буданов (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Следующие переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта могут состояться в конце недели, завил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, передает «РБК-Украина».

«Я думаю, в конце недели», — ответил Буданов на соответствующий вопрос.

Главной темой остается вопрос территорий, добавил он. Буданов ответил «не знаю» о возможности встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он отметил, что украинская сторона поднимала этот вопрос.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник написал, что новый раунд переговоров по Украине может пройти в Женеве 26 февраля.

Предыдущий раунд консультаций по Украине прошел 17–18 февраля в Женеве. Участие в диалоге также приняли представители США. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский говорил, что переговоры были тяжелыми, но деловыми. Тогда же он анонсировал их новый раунд «в ближайшее время».

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф, участвующий в переговорах, накануне выразил надежду на позитивные результаты в урегулировании конфликта. Он также предположил, что инициативы США способны привести к встрече между президентами России и Украины или к трехсторонним переговорам с участием американского лидера Дональда Трампа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским, однако считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть тщательно подготовлена, чтобы на ней могли быть завершены работы, предварительно выполненные на экспертном уровне.