В Кремле назвали процесс переговоров по Украине сложным и рабочим

Пескова: процесс переговоров России по Украине сложный и рабочий
Дмитрий Песков обратил внимание на сложность переговоров по Украине, но добавил, что процесс рабочий. Уиткофф ранее сказал, что ждет «хорошие новости» по теме конфликта
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Процесс переговоров по Украине «очень сложный», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информационной службе «Вести».

«Сложный рабочий процесс, очень сложный. Процесс рабочий, есть что проанализировать, есть что обсудить с главой государства», — сказал Песков. Кроме того, он отметил, что Россия не видит смысла в участии европейцев в мирных переговорах.

Кремль заявил об отсутствии контактов с США после переговоров в Женеве
Политика
Дмитрий Песков

Ранее сегодня, 22 февраля, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что ожидает «хорошие новости» по теме урегулирования конфликта на Украине. Он также допустил в эфире FoxNews, что американские инициативы могут привести к саммиту между президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским либо к трехсторонним переговорам с участием президента США Дональда Трампа.

17–18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров между представителями России, США и Украины по теме урегулирования. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский назвал обсуждения тяжелыми, но деловыми. Он также анонсировал еще одну встречу. 20 февраля Зеленский заявил, что новый саммит может состояться в Женеве в течение семи-десяти дней.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Политика
Сергей Лавров

Женевские переговоры привели к «незначительному, но важному прогрессу» в проработке практических механизмов возможного прекращения огня, говорил источник CNN. Стороны обсудили, что именно будет считаться нарушением режима тишины и как должны выглядеть практические условия перемирия.

При этом военная переговорная подгруппа по Украине «уже близка к финишу», в то время как политическая «пока стоит на месте», отмечал собеседник «РБК-Украина».

