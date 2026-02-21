 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Зеленский рассказал Рютте о «возможных изменениях позиций» на переговорах

Сюжет
Переговоры России и Украины
Зеленский обсудил с генсеком НАТО следующий раунд трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном и «возможные изменения позиций сторон». Стороны называли прошедшие в Женеве обсуждения сложными
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Yves Herman / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Рассказал о подготовке следующего трехстороннего формата с Америкой и Россией и о том, что нам известно о возможных изменениях позиций сторон», — написал Зеленский.

По его словам, стороны «скоординировали позиции по всем ключевым вопросам нашей дипломатической работы». Украинский лидер отметил, что во многом его с Рютте взгляды совпадают.

Кроме того, Зеленский и глава НАТО обсудили ситуацию с энергетикой на Украине и необходимость дальнейшей работы по программе помощи Киеву PURL, говорится в публикации.

Ранее Рютте допускал диалог с Россией при участии европейских стран, заявив, что их объединяет цель завершения конфликта на Украине. По его словам, дискуссия возможна, если Европа на переговорах будет полноценно представлена.

Захарова заявила о вбросах Запада о позиции России на переговорах
Политика
Фото:Pierre Albouy / Reuters

Третий раунд трехсторонних мирных переговоров между Россией, Украиной и США завершился 18 февраля в Женеве. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новый раунд состоится в ближайшее время.

Зеленский в свою очередь сообщал, что следующие переговоры также пройдут в Женеве в течение 7-10 дней. МИД Швейцарии сообщило РБК, что страна готова принять еще один раунд переговоров при желании сторон. В Кремле обещали объявить о месте, «когда будет достигнуто понимание».

При этом у Москвы нет завышенных ожиданий в контексте переговорного процесса с США и Украиной, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Переговорный процесс, по его словам, сложный и растянутый по времени. Самый сложный вопрос при урегулировании — территориальный. Российская сторона настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Киев настаивает на принципе «стоим, где стоим» для прекращения огня.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

