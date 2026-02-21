Зеленский рассказал Рютте о «возможных изменениях позиций» на переговорах

Зеленский обсудил с генсеком НАТО следующий раунд трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном и «возможные изменения позиций сторон». Стороны называли прошедшие в Женеве обсуждения сложными

Марк Рютте (Фото: Yves Herman / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Рассказал о подготовке следующего трехстороннего формата с Америкой и Россией и о том, что нам известно о возможных изменениях позиций сторон», — написал Зеленский.

По его словам, стороны «скоординировали позиции по всем ключевым вопросам нашей дипломатической работы». Украинский лидер отметил, что во многом его с Рютте взгляды совпадают.

Кроме того, Зеленский и глава НАТО обсудили ситуацию с энергетикой на Украине и необходимость дальнейшей работы по программе помощи Киеву PURL, говорится в публикации.

Ранее Рютте допускал диалог с Россией при участии европейских стран, заявив, что их объединяет цель завершения конфликта на Украине. По его словам, дискуссия возможна, если Европа на переговорах будет полноценно представлена.

Третий раунд трехсторонних мирных переговоров между Россией, Украиной и США завершился 18 февраля в Женеве. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новый раунд состоится в ближайшее время.

Зеленский в свою очередь сообщал, что следующие переговоры также пройдут в Женеве в течение 7-10 дней. МИД Швейцарии сообщило РБК, что страна готова принять еще один раунд переговоров при желании сторон. В Кремле обещали объявить о месте, «когда будет достигнуто понимание».

При этом у Москвы нет завышенных ожиданий в контексте переговорного процесса с США и Украиной, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Переговорный процесс, по его словам, сложный и растянутый по времени. Самый сложный вопрос при урегулировании — территориальный. Российская сторона настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Киев настаивает на принципе «стоим, где стоим» для прекращения огня.