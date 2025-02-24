На Украине сообщили о завершающей стадии переговоров с США по ресурсам

Украина и США согласовали «почти все ключевые детали» соглашения о полезных ископаемых, переговоры находятся на завершающей стадии, сообщила Стефанишина. Накануне Киев отказался компенсировать Вашингтону $500 млрд военной помощи

Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых, сообщила на своей странице в X (бывший Twitter) украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина

«Переговоры были очень конструктивными, согласованы почти все ключевые детали. Мы намерены завершить их как можно скорее, чтобы приступить к подписанию документа. Мы надеемся, что лидеры США и Украины подпишут и одобрят его в ближайшее время в Вашингтоне, чтобы продемонстрировать нашу приверженность на десятилетия вперед», — написала она.

Президент Украины Владимир Зеленский прошлой осенью представил «план победы», который содержал пункт о совместной с Западом разработке полезных ископаемых. Этой инициативой заинтересовался американский лидер Дональд Трамп. Он предложил менять военную помощь на редкоземельные металлы и другие товары Украины. Республиканец оценил объем сделки в $500 млрд. По данным NBC News, Украине предложили передать США владение 50% полезных ископаемых. Таким образом Вашингтон намерен компенсировать уже потраченные на поддержку Киева средства, поясняли в Белом доме.

Зеленский отказался подписывать соответствующее соглашение с США, сославшись на его неготовность. Трамп обвинил Киев в срыве сделки и пообещал ее «воскресить». Президент США призвал Украину подписать соглашение по редкоземельным металлам, либо «будет много проблем».

Вашингтон передал «улучшенную» версию документа, писал портал Axios. По данным The New York Times, ряд условий оказались более жесткими, чем в предыдущем варианте. Речь идет об отказе Украины от половины доходов от природных ресурсов в пользу фонда, который на 100% будет принадлежать США, и ее обязательстве делать взносы до достижении суммы в $500 млрд, пишет издание. Bloomberg со ссылкой на источник писал, что Киев в ответ предложил около $90 млрд компенсации, а камнем преткновения в переговорах остались гарантии США насчет будущей военной и финансовой помощи.