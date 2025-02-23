В США раскрыли, какие гарантии дадут Киеву в рамках сделки об ископаемых

Сделка в текущем варианте не включает военные гарантии для Киева, но подразумевает гарантии активных инвестиций США «в экономическое будущее Украины», заявил Бессент. Он назвал это «гарантиями экономической безопасности»

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Сделка о доступе к полезным ископаемым, которую США планируют заключить с Украиной, не содержит военных гарантий для Киева. Об этом заявил американский министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.

«Я ожидаю, что президент [Украины Владимир] Зеленский подпишет [сделку]. Она не включает военные гарантии. Но она подразумевает гарантии активных инвестиций Соединенных Штатов в экономическое будущее [Украины]. Я называю это гарантиями экономической безопасности», — сказал он (цитата по ТАСС).

Бессент назвал сделку об ископаемых частью переговорной стратегии американского президента Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта и «возвращению украинцев к мирной жизни».

«Первая часть этого представляет собой партнерство между Украиной и США, включающее стратегические минералы, энергоресурсы и государственные предприятия. Мы начнем сотрудничать в этих сферах, и это будет взаимовыгодно», — сказал он.

Киев и Вашингтон ведут переговоры о получении США доступа к украинским запасам редкоземельных металлов в течение нескольких недель. За это время стороны обсудили несколько вариантов возможного соглашения.

Украина настаивает, что должна получить от соглашения выгоду, в частности, гарантии безопасности. Зеленский ранее говорил, что на прежнем этапе документ не был готов «для защиты интересов» Украины.

Трамп обрушился на Зеленского с критикой и пригрозил Украине проблемами, если та вновь откажется подписывать соглашение. Reuters писал, что в качестве рычага давления рассматривается отключение Украины от спутникового интернета Starlink, но американский предприниматель Илон Маск, которому принадлежит создавшая технологию компания SpaceX, опроверг эту информацию.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил накануне, что Украина готова перейти к завершающему переговоров о заключении сделки в понедельник, 24 февраля. По данным Financial Times (FT), они активно ведутся несколько дней подряд, в том числе все выходные. Спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, также участвующий в переговорах по Украине, выразил уверенность, что соглашение об ископаемых будет подписано с Киевом уже на предстоящей неделе.