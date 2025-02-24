Лавров назвал условия для прекращения боевых действий на Украине
Российская сторона прекратит боевые действия на Украине в том случае, если она сможет достичь устраивающие обе стороны договоренности. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает корреспондент РБК.
«Президент четко сказал, что мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира, но боевые действия мы прекратим, только когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию», — сказал министр.
Он добавил, что вариант с «замирением сразу», остановкой боевых действий по линии соприкосновения и продумыванием дальнейших шагов Россию не устроит.
Сергей Лавров прибыл в Анкару накануне вечером, 23 февраля. Как писал CNN Türk, российский дипломат затронет с турецким коллегой ряд вопросов, в том числе торговлю, энергетику и туризм. Кроме того, политики обсудят прекращение боевых действий на Украине и возможность урегулирования конфликта.
Турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источники ранее сообщил, что помимо Сергей Лаврова 26–27 февраля Турцию посетит и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
17 февраля Турцию посетил президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой. Они обсудили с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине ряд вопросов, в том числе обмен пленных. На встрече с украинским лидером турецкий президент заявил о неоспоримости территориальной целостности и суверенитета Украины.
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