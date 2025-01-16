Зеленский ответил на вопрос о возможности завершить конфликт в этом году
Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине, Киеву нужны настоящие гарантии безопасности, заявил украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, есть ли шанс на окончание военных действий в 2025-м в интервью польским СМИ по итогам визита в Варшаву.
«Трамп очень хочет закончить войну, об этом есть его послания, и публичные, и непубличные. <...> Мы должны договориться с Трампом, что есть конкретные гарантии безопасности для Украины, и он должен принудить [президента России Владимира] Путина к дипломатии — закончить эту войну. Трамп, я считаю, способен и, дай Бог, он это сможет — предложить Украине реальные гарантии безопасности», — сказал Зеленский.
Reuters со ссылкой на источники сообщал, что советники Трампа, который вступит в должность 20 января, поддерживают предоставление Украине осязаемых гарантий безопасности, в том числе речь может идти о создании демилитаризованной зоны, которую бы патрулировали европейские войска. Однако они не считают возможным присоединение Киева к НАТО, по меньшей мере «в обозримом будущем». Украина настаивает на том, чтобы ее пригласили в альянс.
Россия называла среди условий для начала переговоров и прекращения огня вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; отказ Украины от членства в НАТО; признание новых регионов, Крыма и Севастополя российскими на международном уровне и т.д.
Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, Москва хочет добиться, чтобы Киев никогда не стал членом НАТО, имел ограниченный военный потенциал, но она не выступает против получения им гарантий безопасности.
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