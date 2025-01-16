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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский ответил на вопрос о возможности завершить конфликт в этом году

Зеленский ответил на вопрос о шансе завершить конфликт в 2025-м благодаря Трампу
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп хочет и способен завершить конфликт на Украине, считает Зеленский. Киев хочет получить от США реальные гарантии безопасности
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Александра Шмигель / Reuters)

Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине, Киеву нужны настоящие гарантии безопасности, заявил украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, есть ли шанс на окончание военных действий в 2025-м в интервью польским СМИ по итогам визита в Варшаву.

«Трамп очень хочет закончить войну, об этом есть его послания, и публичные, и непубличные. <...> Мы должны договориться с Трампом, что есть конкретные гарантии безопасности для Украины, и он должен принудить [президента России Владимира] Путина к дипломатии — закончить эту войну. Трамп, я считаю, способен и, дай Бог, он это сможет — предложить Украине реальные гарантии безопасности», — сказал Зеленский.

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Reuters со ссылкой на источники сообщал, что советники Трампа, который вступит в должность 20 января, поддерживают предоставление Украине осязаемых гарантий безопасности, в том числе речь может идти о создании демилитаризованной зоны, которую бы патрулировали европейские войска. Однако они не считают возможным присоединение Киева к НАТО, по меньшей мере «в обозримом будущем». Украина настаивает на том, чтобы ее пригласили в альянс.

Россия называла среди условий для начала переговоров и прекращения огня вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; отказ Украины от членства в НАТО; признание новых регионов, Крыма и Севастополя российскими на международном уровне и т.д.

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, Москва хочет добиться, чтобы Киев никогда не стал членом НАТО, имел ограниченный военный потенциал, но она не выступает против получения им гарантий безопасности.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Военная операция на Украине мирные переговоры
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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