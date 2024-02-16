Франция вслед за ФРГ подписала договор о гарантиях безопасности Украине

Франция стала третьей страной из G7, которая заключила с Украиной договор о гарантиях безопасности

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали договор о гарантиях безопасности, которые Париж готов предоставить Киеву. За несколько часов до этого Зеленский подписал аналогичный документ с канцлером Германии Олафом Шольцем, а за месяц до этого — в Киеве с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

«Наша приверженность Украине не поколеблется. В этом и заключается смысл подписанного нами соглашения», — заявил президент Франции, отметив, что вкладываясь в помощь Украине, европейские страны инвестируют в собственную безопасность (цитата по Le Monde). Договор с Францией, как и с Британией и Германией, заключен на десять лет. Предполагается, что Париж будет поддерживать Киев все время, что будет действовать документ. По аналогии с другими документами прописано, на какую сумму страна-гарант уже предоставила Украине поддержку — в случае Франции это €1,7 млрд в 2022 году и €2,1 млрд в 2023-м — а также сколько помощи она предоставит в 2024 году — Париж пообещал порядка €3 млрд.

Отправная точка всех соглашений по гарантиям Украине — декларация G7, принятая в июле 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе. В ней союзники — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония — договорились заключить двусторонние соглашения о гарантиях безопасности Украине. Их долгосрочные обязательства состоят из трех пунктов:

укрепление украинских вооруженных сил (передача вооружений, помощь с развитием украинской оборонной промышленности, обучение украинских военных, обмен разведывательной информацией, поддержка в сфере кибербезопасности и борьбы с гибридными угрозами);

укрепление украинской экономики — в частности, через восстановление страны;

техническая и финансовая поддержка для решения срочных вопросов, которые возникают в контексте конфликта между Украиной и Россией.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Киев имеет право на получение гарантий безопасности, Москва не против обсуждения этого вопроса при условии обеспечения безопасности России. «Любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность, и, конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным. Есть только одно ограничение — оно связано с тем, что, достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны», — сказал тогда Путин.