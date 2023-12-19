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Военная операция на Украине ,  
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Правительство Италии продлило на год закон о военных поставках Киеву

Совет министров Италии одобрил декрет о продлении военных поставок Киеву на год
Сюжет
Военная операция на Украине
Гуидо Крозетто
Гуидо Крозетто (Фото: Roberto Monaldo / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Совет министров Италии одобрил декрет-закон о продлении на один год поставок оружия, транспортных средств и оборудования Украине. Об этом сообщило итальянское Министерство обороны.

Декрет разрешает итальянскому правительству в течение года — с 1 января по 31 декабря 2024 года — передавать украинцам вооружение, технику, генераторы и все необходимое «для поддержки военных операций по защите беспомощного гражданского населения».

«В очередной раз Италия решила встать на сторону уважения международного права с целью достижения справедливого и прочного мира, в соответствии с позицией, занятой ее союзниками по НАТО и ЕС», — заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

В марте 2022 года итальянский парламент одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. После этого Италия передала Киеву семь пакетов военной помощи. Полный список вооружений засекречен.

Министр обороны Италии в апреле 2023 года заявил, что в вопросе украинского конфликта Италия «движется по двум основным направлениям». «Первое — это помощь: мы должны гарантировать Украине право на самооборону. С другой стороны, нужно постоянно и ежедневно пытаться создать стол для переговоров», — сказал тогда Крозетто. В ноябре он допустил, что конфликт удастся урегулировать весной 2024 года.

Российские власти осуждают поставки Киеву военной помощи и считают, что это лишь затягивает конфликт.

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