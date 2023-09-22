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Военная операция на Украине ,  
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Канада пообещала Украине $482 млн, танки Leopard и санкции против России

Канада выделит Украине $482 млн, танки Leopard 2 и введет новые санкции
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Военная операция на Украине
Танки Leopard 2
Танки Leopard 2 (Фото: David Smith / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Власти Канады выделят Украине 650 млн канадских долларов ($482 млн), часть из которых пойдет на поставку танков Leopard 2, а также отправит инструкторов по F-16 для обучения украинских летчиков, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Его слова приводит CTV News.

Премьер-министр сказал, что Канада берет на себя «долгосрочное, многолетнее обязательство, которое обеспечит постоянную поддержку Украине». Оно будет включать $482 млн в течение трех лет, которые пойдут на 50 бронемашин, включая машины для медицинской эвакуации. Он также объявил, что правительство отправит инструкторов F-16 для пилотов.

Помимо этого, Канада планирует объявить о введении новых санкций против России, сообщает CTV News со ссылкой на источники в правительстве.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Канаду впервые с начала военной операции. Он выступил в канадском парламенте и встретился с Трюдо.

С января 2022 года Канада предоставила военную, экономическую и гуманитарную помощь на сумму более 9,8 миллиарда канадских долларов (около $7 млрд). Федеральное правительство также несколько раз вводило санкции против России, направило канадские вооруженные силы в Европу для обучения украинских солдат и приветствовало в стране более 175 тыс. украинцев, сообщает CTV News.

Москва осуждает западную помощь Украине, заявляя, что это лишь затягивает конфликт и увеличивает страдания украинского народа. Власти России считают, что поставки техники не помешают выполнить задачи военной операции.

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