Британия и Польша предложили «прочесать склады» для поиска оружия Украине

Украине можно передать вооружение, которое хранится на складах стран Запада и сейчас им не нужно, например, советскую технику, считают главы МИД Британии и Польши. Москва осуждает поставки оружия Киеву

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Продолжение поставок оружия и боеприпасов Украине должно стать одним из приоритетов западных стран на фоне продолжающегося конфликта Москвы и Киева, говорится в статье глав МИД Великобритании и Польши Дэвида Кэмерона и Радослава Сикорского для Politico.

«Нам всем нужно прочесать наши запасы в поисках боекомплектов, срок годности которых приближается концу, большего количества оборудования времен СССР, таких систем, как ракеты большой дальности, и быстро доставить их в Украину», — считают министры. Они призвали западные государства нарастить расходы на оборону, что не только поможет Украине, но и создаст новые рабочие места.

В числе других приоритетов Кэмерон и Сикорский назвали выделение финансовой помощи Киеву. «Великобритания и ЕС выделили Украине больше средств, и мы считаем, что в интересах Америки — и всех наших союзников — сделать то же самое», — пишут они. Министры также призывают продолжать обучение украинских военных управлять западной техникой, в том числе истребителями F-16.

В январе Лондон объявил, что в 2024–2025 годах предоставит Украине военную помощь на £2,5 млрд ($3,2 млрд), это на £200 млн больше, чем в предыдущие два года. Евросоюз с начала полномасштабных боев выделил Киеву несколько траншей военной помощи, а 1 февраля согласовал предоставление Украине €50 млрд в течение нескольких лет.

Несмотря на это, в последнее время ВСУ сталкиваются с нехваткой боеприпасов, о чем писали Blooomberg, WSJ и другие СМИ со ссылкой на украинских военных. Власти Украины это подтверждали. ЕС в прошлом марте обязался в течение года передать Украине 1 млн боеприпасов, но, как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, к назначенному сроку Киев получит 530 тыс. снарядов, а выполнить обещание получится к концу года.

В связи с этим премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила передать Киеву системы вооружений, которые есть в распоряжении европейских стран, но сейчас не используются. «Вопрос не только в производстве», подчеркнула Фредериксен, отметив, что «боеприпасы все еще хранятся на складах в Европе». Президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла за рубежом 800 тыс. артиллерийских снарядов, которые могла бы поставить Украине в течение нескольких недель при финансовой поддержке со стороны США, Германии, Швеции и других стран. По данным Financial Times, европейские страны экстренно ищут $1,5 млрд на эти цели.

Российские власти осуждают военную и финансовую помощь Киеву и считают оказывающие ее страны участниками конфликта. В Москве заявляют, что это не изменит ход боевых действий.

