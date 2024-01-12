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Военная операция на Украине ,  
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Британия выделит Украине военную помощь на £2,5 млрд

Риши Сунак: Британия выделит Украине военную помощь на £2,5 млрд в 2024–25 годах
Сюжет
Военная операция на Украине
Сумма рассчитана на два года, ее направят на обеспечение Украины дальнобойными ракетами, средствами ПВО, артиллерийскими боеприпасами, беспилотниками и т.д. Путин говорил, что без помощи Запада Киев продержится неделю
Фото: Hannah Beier / Getty Images
Фото: Hannah Beier / Getty Images

Великобритания в 2024–2025 годах предоставит Украине военную помощь на сумму £2,5 млрд ($3,2 млрд), об этом объявил британский премьер-министр Риши Сунак в ходе визита в Киев. На сайте правительства уточняется, что эта сумма на £200 млн превышает ту помощь, что выделялась в два предыдущих года.

Средства будут потрачены на дальнобойные ракеты, средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и обеспечение безопасности на море.

«Из £2,5 млрд по меньшей мере £200 млн будут потрачены на масштабный шаг по быстрой закупке и производству тысяч военных беспилотных летательных аппаратов для Украины, включая разведывательные, ударные и морские беспилотники большой дальности», — сказано в сообщении. Такая поставка станет крупнейшей, добавили в британском правительстве.

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В ходе визита Сунак и президент Украины Владимир Зеленский заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое также можно назвать документом о гарантиях безопасности. Это первое соглашение такого рода со стороны государства из G7, члены которого в июле прошлого года пообещали на двусторонних уровнях предоставить Киеву гарантии безопасности.

В сообщении британского правительства уточняется, что документ закрепляет те меры военной поддержки, которые Украина уже получает (сотрудничество в оборонно-промышленной сфере, обмен разведданными, кибербезопасность, медицинская и военная подготовка). Кроме того, Лондон обязался консультироваться с Киевом, если Украина «подвергнется нападению со стороны России», и оказывать «быструю и устойчивую» помощь для ее защиты.

Британия объявила о выделении средств на военную поддержку Украины на фоне того, что США и Европа затрудняются осуществить аналогичные шаги. В Вашингтоне не могут согласовать финансирование на уровне конгресса, который не стал рассматривать предложение президента Джо Байдена о выделении Киеву $61 млрд. В ЕС не могут преодолеть вето Венгрии для направления Украине €50 млрд в течение четырех лет.

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Фото:Александр Ратушняк / Reuters


Россия осуждает предоставление Западом помощи Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что без помощи других стран система обороны Украины продержится неделю. При этом он указывал, что в США и Европе заканчиваются боеприпасы.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Великобритания Риши Сунак Украина военная помощь
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