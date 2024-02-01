Евросоюз утвердил помощь на €50 млрд для Украины

Украина получит от ЕС помощь на €50 млрд после нескольких недель напряженных переговоров с Венгрией. Премьер Орбан накладывал вето на это решение из-за своего конфликта с Брюсселем. ЕС согласился на два компромисса

Фото: Вячеслав Мадиевский / Укринформ / Sipa USA / Reuters

Страны Евросоюза согласовали долгосрочную помощь Украине в размере €50 млрд из бюджета ЕС, ее утвердили лидеры всех 27 стран, объявил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter (переименован в X).

«Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины. Мы знаем, что поставлено на карту», — написал Мишель.

До голосования руководство ЕС и лидеры стран провели консультации с участием венгерского премьера Виктора Орбана. Как пишет Reuters, там они усилили давление на политика, предложив ему «выбрать сторону» в конфликте России и Украины. Сам Орбан по прибытии на саммит не стал общаться с журналистами, рассказав затем, что у него состоялся «непринужденный утренний разговор» с лидерами Франции, Германии, Италии и высшими должностными лицами ЕС. Орбан присутствовал в зале при официальном голосовании.

Евросоюз согласился на два компромисса, пишет The Guardian: через два года Еврокомиссия изучит расходы, также принята «дополнительная мера» по механизму условий верховенства права — соблюдение этого принципа в Венгрии вызывало претензии Евросоюза. При этом средства для Венгрии останутся замороженными, несмотря на согласование помощи, выяснил Reuters.

Орбан долгое время сопротивлялся согласованию помощи Украине, Венгрия была единственной страной из 27, не дававшей своего разрешения. Премьер обещал не согласовывать помощь, если не будет создан специальный денежный фонд для такой помощи вне бюджета ЕС. Еще венгерский премьер предложил рассчитать нагрузку на каждую страну на основе валового национального дохода. «Выделять €50 млрд из бюджета ЕС заранее на четыре года — это нарушение суверенитета и национальных интересов», — отметил политик.

Руководство ЕС подозревало, что таким образом премьер шантажирует союз, чтобы получить финансирование. Как выяснила Financial Times, в Брюсселе допускали возможность лишения Венгрии права голоса в соответствии с Договором о ЕС, а также давления на венгерскую экономику, и без того переживающую проблемный период. Однако эти варианты имели небольшой шанс на успех, поскольку не все страны были согласны на сильный удар по венгерской экономике, а в случае с голосованием словацкий премьер Роберт Фицо предупреждал, что наложит вето на любые попытки ЕС ограничить Венгрию в правах. Румыния тоже может не одобрить применение ст. 7 Лиссабонского договора, опасаясь, что следующей будет она сама, отмечало Politico.