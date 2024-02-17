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Военная операция на Украине ,  
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Президент Чехии заявил, что нашел за рубежом 800 тыс. снарядов для Киева

Президент Павел: Чехия нашла 800 тыс. снарядов для Украины за рубежом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Hannah Beier / Getty Images
Фото: Hannah Beier / Getty Images

Чехия нашла за рубежом источники 800 тыс. артиллерийских снарядов, которые она могла бы поставить Киеву в течение нескольких недель, если обеспечит финансирование вместе с партнерами в США, Германии, Швеции и других странах, заявил чешский президент Петр Павел в ходе дискуссии по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы выявили полмиллиона снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра», — сказал он (цитата по Novinky.cz).

По его словам, ситуация на Украине существенно изменилась с прошлого года, и это «нехорошо». Поэтому, считает Павел, Запад должен улучшить свою помощь Украине и поддерживать ее вооружением «из всех доступных источников». Он добавил, что так же, как Украина является новатором на поле боя, Запад должен придерживаться аналогичного подхода к ресурсам вооружений, которые нужно искать везде.

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Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

В начале февраля Politico со ссылкой на дипломатов и знакомый с ходом переговоров источник писала, что Чехия призывает страны ЕС профинансировать закупку, по ее оценкам, 450 тыс. артиллерийских снарядов, имеющихся за пределами блока. Газета отмечала, что Евросоюз может обратиться за вооружениями к оружейным компаниям Южной Кореи, Турции и Южной Африки.

По словам одного из собеседников издания, цифра в 450 тыс. снарядов упоминалась в ходе неофициальной встречи европейских министров обороны 31 января.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, но лишь затягивает его.

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Чехия снаряды Петр Павел военная помощь Военная операция на Украине
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