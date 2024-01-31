Евросоюз до весны передаст Украине лишь половину обещанных боеприпасов

ЕС до марта сможет передать Украине только немногим больше половины из 1 млн обещанных боеприпасов, однако план по поставкам будет выполнен до конца года, заявил Боррель. Москва осуждает передачу оружия Киеву

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Евросоюз надеется до марта предоставить Украине чуть более 500 тыс. артиллерийских боеприпасов вместо обещанного 1 млн, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе.

«В прошлом году ЕС и страны-члены обязались доставить Украине 1 млн снарядов в течение одного года. <...> По последней информации из стран-членов, и эти цифры меняются ежедневно, с марта прошлого года и до сих пор мы доставили 330 тыс. снарядов — это одна третья от нашей цели. К марту я ожидаю, что будет поставлено еще 200 тыс., таким образом общее количество достигнет 530 тыс., что чуть больше 50% от цели», — сказал глава евродипломатии.

Он подчеркнул, что в настоящее время вся «военная машина Европы» работает над достижением производственных целей и к концу года страны ЕС уже точно смогут передать Украине более 1 млн снарядов.

Также Боррель объявил, что в 2024 году Евросоюз надеется предоставить Украине военную помощь минимум на €21 млрд. По его словам, с начала военной операции России на Украине ЕС и все страны-члены передали Киеву военную помощь на €28 млрд.

В марте прошлого года Брюссель пообещал поставить Киеву 1 млн боеприпасов в течение одного года. Однако выполнение обещания оказалось под угрозой. В конце октября Bloomberg сообщил, что спустя более чем полгода после объявления о поставках ЕС отправил Украине только 30% обещанных боеприпасов. В ноябре министр обороны Германии Писториус подтвердил, что ЕС точно не поставит миллион снарядов в срок.

На фоне задержек с выделением дополнительной финансовой помощи и меньшими, чем было заявлено, поставками боеприпасов ВСУ столкнулись со «снарядным голодом», писал накануне Bloomberg со ссылкой на источники. Один из собеседников агентства рассказал, что у Киева есть запас снарядов, но его недостаточно, чтобы покрыть дефицит на фоне российского наступления.

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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что без поддержки Запада украинские военные начнут отступать. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба в свою очередь отмечал, что военные будут «сражаться лопатами», если у них закончится оружие западного производства, потому что «на карту поставлено существование нации».

Россия осуждает поставку оружия Украине. Президент Владимир Путин говорил, что Украине без западных поставок оружия «жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы». Он отмечал, что и в США, и в Европе заканчивается вооружение для ВСУ.