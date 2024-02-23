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Военная операция на Украине ,  
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ЕС приступил к экстренному поиску средств на закупку снарядов для Украины

FT: страны ЕС ищут $1,5 млрд на закупку снарядов для Украины за рубежом
Сюжет
Военная операция на Украине
На 800 тыс. снарядов для Украины, которые Чехия нашла за пределами ЕС потребуется $1,5 млрд, европейские страны пытаются найти эту сумму в экстренном порядке, пишет FT. Москва осуждает военную помощь Киеву

Европейские страны ищут экстренное финансирование в размере $1,5 млрд на закупку снарядов для Украины за пределами ЕС по предложенному Чехией плану, сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

«Чехи проделали всю работу, но им нужно, чтобы другие предоставили деньги», — сказал один из них.

По словам собеседников газеты, некоторые члены Евросоюза уже подключились к инициативе.

Президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Прага нашла за пределами ЕС полмиллиона снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм для Украины. По его словам, Чехия могла бы поставить их Украине в течение нескольких недель, если сумеет оплатить поставку вместе с партнерами в США, Германии, Швеции и других странах.

Президент Чехии заявил, что нашел за рубежом 800 тыс. снарядов для Киева
Политика
Фото:Hannah Beier / Getty Images

В начале февраля Politico писала, что Чехия призывает страны ЕС профинансировать закупку, по ее оценкам, 450 тыс. артиллерийских снарядов, имеющихся за пределами блока. Газета отмечала, что Евросоюз может обратиться за вооружениями к оружейным компаниям Южной Кореи, Турции и Южной Африки.

В марте прошлого года Евросоюз обещал поставить Украине 1 млн снарядов за год, однако позже европейские власти заявили, что не смогут выполнить это обещание. 31 января глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС уже поставил Украине 330 тыс. снарядов и надеется до марта увеличить эту цифру до чуть более 500 тыс. Тогда же он пообещал передать Украине более 1 млн снарядов до конца текущего года.

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На фоне задержек с выделением дополнительной финансовой помощи и меньшими, чем было заявлено, поставками боеприпасов ВСУ столкнулись со снарядным голодом, передавал Bloomberg.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

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