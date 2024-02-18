Премьер Дании предложила Европе передать Украине ненужную артиллерию

У европейских стран есть системы ПВО и боеприпасы, которыми они сейчас не пользуются, заявила премьер Дании и призвала передать вооружение Украине, отметив, что «вопрос не только в производстве». Москва осуждает помощь Киеву

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время панельной дискуссии на конференции по безопасности в Мюнхене призвала страны Европы увеличить поставки оружия на Украину, передает Jyllands Posten.

В частности, Фредериксен считает, что Киеву можно передать системы вооружений в распоряжении европейских стран, которые они сейчас не используют. «У нас есть оружие, есть боеприпасы, есть системы ПВО, которые нам в данный момент даже не нужны. Их необходимо доставить на Украину», — сказала она.

Премьер напомнила, что Копенгаген передал Киеву все свои самоходные артиллерийские установки Caesar (о получении установок ранее сообщило Минобороны Украины, не уточнив их число). Европейские лидеры часто ссылаются на проблемы с темпами производства оружия, которые мешают увеличению поставок, но «вопрос не только в производстве», считает Фредериксен: «Боеприпасы все еще хранятся на складах в Европе».

В марте 2023 года страны ЕС пообещали в течение года передать Украине 1 млн боеприпасов. В конце января глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что в срок выполнить обещание не получится. По его словам, к марту 2024-го Брюссель рассчитывает поставить Украине 530 тыс. снарядов, а цели в 1 млн удастся достигнуть к концу года. В настоящий момент, сказал глава дипломатии, Евросоюз опустошил свои запасы и не обладает «волшебной палочкой», чтобы уже предоставить Киеву больше снарядов.

Накануне президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла за рубежом 800 тыс. артиллерийских снарядов, которые могла бы поставить Украине в течение нескольких недель при финансовой поддержке со стороны США, Германии, Швеции или других стран.

О нехватке снарядов у ВСУ писали Blooomberg, WSJ и другие СМИ со ссылкой на украинских военных. Власти это подтверждали: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в начале февраля, что военно-промышленный комплекс Европы не может соперничать с российским, из-за чего ВСУ испытывают дефицит боеприпасов.

Россия осуждает военную помощь Украине и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, но лишь затягивает его.