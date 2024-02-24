МИД сообщил об отсутствии планов выходить из Договора о космосе
Россия не рассматривает выход из Договора о космосе 1967 года, установившего принципы мирного освоения космического пространства, сообщил журналистам замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Это один из ключевых компонентов остающихся в силе в рамках складывавшейся десятилетиями системы международных договоренностей, соглашений юридического плана, другого рода инструментов регулирования этой сферы», — пояснил Рябков (цитата по ТАСС).
Он обвинил США в попытке достичь превосходства в космосе, в том числе — в сфере оружия. Рябков предположил, что выдвигая обвинения против Москвы, в Вашингтоне «интенсифицируют собственные усилия, идущие вразрез с интересами международной безопасности и полностью игнорирующие наши предложения». По его мнению, появление в космосе ядерного оружия технически нецелесообразно из-за неподходящей среды, а существующих систем наземного, воздушного и морского базирования достаточно.
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела подписали в январе 1967 года представители СССР, Великобритании и США. Он стал вторым международным договором о «невооружении» после Договора об Антарктике и, подобно первому, был призван не допустить «новой формы колониальной конкуренции».
В первую очередь, договор запрещает размещать на орбите вокруг Земли, устанавливать на Луне или любом другом небесном теле или иным образом размещать в космическом пространстве ядерное или любое другое оружие массового поражения. Кроме того, он обязывает использовать Луну и другие небесные тела исключительно в мирных целях и прямо запрещает их использование для создания военных баз, испытания оружия любого вида, учений.
Договор подписали 114 стран, 25 не завершили ратификацию.
Комментируя обвинения США в намерении разместить в космосе ядерное оружие, он сказал, что продвижения в переговорах по этой теме быть не может, контакты непродуктивны. «Причина понятна — абсурдность американских обвинений», — добавил Рябков.
Речь идет об обвинениях, которые власти США озвучивают с середины февраля. По данным американской разведки, Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе с возможностью его применения против спутников. Президент Джо Байден в связи с этим поручил начать контакты с Москвой. США предупредили союзников, что Россия может развернуть космическое ядерное оружие уже в 2024 году, сообщили источники Bloomberg.
Как предположили опрошенные Reuters эксперты, речь может идти не о ядерной боеголовке, а устройстве, требующем ядерной энергии для атак на спутники. К таким устройствам могут относиться глушители сигналов, оружие, которое может «ослепить» датчики изображения, или — что более вероятно — генераторы электромагнитного импульса (ЭМИ), которые могут вывести из строя всю электронику спутников в пределах определенной области орбиты. «Русские думают, что мы слепы, если у нас нет доступа к нашим спутникам, и, вероятно, это правда, — признал бывший сотрудник разведки США.
В Кремле сообщения о планах вывести в космос ядерное оружие назвали уловкой Вашингтона. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом администрация Байдена хочет убедить конгресс одобрить проект о военной помощи Украине на $60 млрд.
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