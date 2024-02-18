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США призвали КНР и Индию отговорить Россию от размещения оружия в космосе

Блинкен призвал Китай и Индию отговорить Россию от размещения оружия в космосе
Блинкен предупредил глав МИД Индии и Китая, что размещение российского ядерного оружия в космосе «может обернуться катастрофой». В Москве обвинения в милитаризации космоса назвали уловкой и «злонамеренным сочинительством»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главами МИДов Китая и Индии вероятность того, что Россия разместит ядерное оружие в космосе, сообщает The New York Times. О том, что Москва может рассматривать такие планы, заявляли в американской разведке.

Как пишет NYT, Блинкен заявил, что именно лидеры Китая и Индии Си Цзиньпин и Нарендра Моди должны отговорить Россию от шага, «который может обернуться катастрофой». На встрече с министрами Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром госсекретарь США четко дал понять, что «любой ядерный взрыв в космосе уничтожит не только американские спутники, но также китайские и индийские», сообщает издание.

Среди других возможных последствий применения ядерного оружия в космосе власти США и аналитики называют вывод из строя глобальных систем связи, что приведет к сбоям в работе во всех сферах от служб экстренной помощи до мобильной связи; обломки разлетятся по всей низкой околоземной орбите и вызовут проблемы с навигацией, либо вообще сделают ее невозможной для спутников, предупреждают они.

Почему в США стали говорить о российском ядерном оружии в космосе
Политика
Джон Кирби

По словам американских чиновников, некоторые представители разведки возражали против того, чтобы власти делились полученными США разведданными с другими странами; при этом другие призвали передать Китаю и США достаточно сведений, чтобы «убедить их в серьезности угрозы». Как передает NYT, Блинкен в Мюнхене поделился с министрами некоторой информацией, и Ван И отреагировал так, как обычно реагирует Китай — заявил о важности использования космического пространства в мирных целях.

И США, и СССР проводили ядерные испытания в космосе в середине XX века. В 1967 году стороны подписали Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства. Его участники обязались не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать его на небесных телах и не размещать в космическом пространстве каким-либо иным образом.

Американские чиновники, опрошенные NYT, отмечают, что если Россия выведет ядерное оружие на низкой околоземной орбите, это не просто нарушит соглашение, но и подтолкнет другие страны, такие как КНДР, последовать примеру. При этом они считают, что Москва даже в случае размещения оружия вряд ли использует его.

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О том, что Россия планирует разместить в космосе ядерное оружие, сообщили ABC и другие СМИ со ссылкой на разведданные США. Позднее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что речь о противоспутниковом оружии, не предназначенном «для нападения на людей или причинения физических разрушений» на Земле, поэтому «непосредственной угрозы чьей-либо безопасности нет». Он добавил, что США внимательно следят за деятельностью России.

В Кремле посчитали, что подобные сообщения являются уловкой и призваны убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине; замглавы МИДа Сергей Рябков назвал их «злонамеренным сочинительством» и обвинил США в том, что те приписывают России «разного рода действия или намерения, которые их не устраивают».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
космос ядерное оружие США Энтони Блинкен Индия Китай
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