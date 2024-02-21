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Политика ,  
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Bloomberg узнал о предупреждении США про ядерное оружие России в космосе

Bloomberg: США считают, что Россия запустит ядерное оружие в космос в 2024-м
США заявили союзникам, что Россия может разместить ядерное оружие или макет боеголовки в космосе уже в этом году, узнал Bloomberg. Путин ранее говорил, что Москва категорически против размещения в космосе такого оружия
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Соединенные Штаты предупредили своих союзников, что уже в этом году Россия может разместить в космосе ядерное противоспутниковое оружие или макет боеголовки, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства уточнили, что Москва, «по нынешним оценкам», пока не планирует взрывать какое-либо орбитальное оружие. Однако существует риск аварии, и ядерный взрыв потенциально может нанести существенный ущерб связи и затронуть около трети околоземных спутников.

Один из собеседников Bloomberg пояснил, что последствия взрыва ядерного оружия в космосе будут зависеть от размера боеголовки и необязательно означают уничтожение спутников, но могут привести к масштабным сбоям.

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Владимир Путин и Сергей Шойгу во время встречи в Кремле

Об угрозе размещения Россией ядерного оружия в космосе американские СМИ и политики сообщают с начала прошлой недели. Так, 14 февраля председатель комитета палаты представителей по разведке Майк Тернер анонсировал закрытый брифинг в конгрессе США по вопросу «серьезной угрозы национальной безопасности». Позднее координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби уточнил, что это связано с разработкой Россией противоспутниковых средств. По его словам, американский президент Джо Байден дал распоряжение на прямой диалог с Москвой по этому вопросу и с той уже связались.

Источники ABC News со ссылкой на разведданные говорили о планах России разместить в космосе ядерное оружие. Опрошенные Reuters аналитики предполагали, что российская разработка представляет собой устройство с ядерной энергией для осуществления атак на спутники, но без ядерной боеголовки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл эти утверждения «уловкой Белого дома», цель которой убедить конгресс проголосовать за законопроект о выделении помощи Украине. Президент Владимир Путин говорил, что Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва не размещала и не планирует размещать в космосе такое оружие.

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В середине XX века как в США, так и в СССР проводили испытания с целью выяснить, какими будут последствия ядерного взрыва в космосе.

В 1967 году стороны подписали Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства. Его участники обязались не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать его на небесных телах и не размещать в космическом пространстве каким-либо иным образом.

По данным Управления ООН по вопросам космического пространства, по состоянию на апрель прошлого года на орбите Земли находилось около 7,8 тыс. действующих спутников.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ядерное оружие США Россия спутники космос
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