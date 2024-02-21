Bloomberg узнал о предупреждении США про ядерное оружие России в космосе

США заявили союзникам, что Россия может разместить ядерное оружие или макет боеголовки в космосе уже в этом году, узнал Bloomberg. Путин ранее говорил, что Москва категорически против размещения в космосе такого оружия

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Соединенные Штаты предупредили своих союзников, что уже в этом году Россия может разместить в космосе ядерное противоспутниковое оружие или макет боеголовки, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства уточнили, что Москва, «по нынешним оценкам», пока не планирует взрывать какое-либо орбитальное оружие. Однако существует риск аварии, и ядерный взрыв потенциально может нанести существенный ущерб связи и затронуть около трети околоземных спутников.

Один из собеседников Bloomberg пояснил, что последствия взрыва ядерного оружия в космосе будут зависеть от размера боеголовки и необязательно означают уничтожение спутников, но могут привести к масштабным сбоям.

Об угрозе размещения Россией ядерного оружия в космосе американские СМИ и политики сообщают с начала прошлой недели. Так, 14 февраля председатель комитета палаты представителей по разведке Майк Тернер анонсировал закрытый брифинг в конгрессе США по вопросу «серьезной угрозы национальной безопасности». Позднее координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби уточнил, что это связано с разработкой Россией противоспутниковых средств. По его словам, американский президент Джо Байден дал распоряжение на прямой диалог с Москвой по этому вопросу и с той уже связались.

Источники ABC News со ссылкой на разведданные говорили о планах России разместить в космосе ядерное оружие. Опрошенные Reuters аналитики предполагали, что российская разработка представляет собой устройство с ядерной энергией для осуществления атак на спутники, но без ядерной боеголовки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл эти утверждения «уловкой Белого дома», цель которой убедить конгресс проголосовать за законопроект о выделении помощи Украине. Президент Владимир Путин говорил, что Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва не размещала и не планирует размещать в космосе такое оружие.