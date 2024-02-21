Bloomberg узнал о предупреждении США про ядерное оружие России в космосе
Соединенные Штаты предупредили своих союзников, что уже в этом году Россия может разместить в космосе ядерное противоспутниковое оружие или макет боеголовки, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства уточнили, что Москва, «по нынешним оценкам», пока не планирует взрывать какое-либо орбитальное оружие. Однако существует риск аварии, и ядерный взрыв потенциально может нанести существенный ущерб связи и затронуть около трети околоземных спутников.
Один из собеседников Bloomberg пояснил, что последствия взрыва ядерного оружия в космосе будут зависеть от размера боеголовки и необязательно означают уничтожение спутников, но могут привести к масштабным сбоям.
Об угрозе размещения Россией ядерного оружия в космосе американские СМИ и политики сообщают с начала прошлой недели. Так, 14 февраля председатель комитета палаты представителей по разведке Майк Тернер анонсировал закрытый брифинг в конгрессе США по вопросу «серьезной угрозы национальной безопасности». Позднее координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби уточнил, что это связано с разработкой Россией противоспутниковых средств. По его словам, американский президент Джо Байден дал распоряжение на прямой диалог с Москвой по этому вопросу и с той уже связались.
Источники ABC News со ссылкой на разведданные говорили о планах России разместить в космосе ядерное оружие. Опрошенные Reuters аналитики предполагали, что российская разработка представляет собой устройство с ядерной энергией для осуществления атак на спутники, но без ядерной боеголовки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл эти утверждения «уловкой Белого дома», цель которой убедить конгресс проголосовать за законопроект о выделении помощи Украине. Президент Владимир Путин говорил, что Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва не размещала и не планирует размещать в космосе такое оружие.
В середине XX века как в США, так и в СССР проводили испытания с целью выяснить, какими будут последствия ядерного взрыва в космосе.
В 1967 году стороны подписали Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства. Его участники обязались не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать его на небесных телах и не размещать в космическом пространстве каким-либо иным образом.
По данным Управления ООН по вопросам космического пространства, по состоянию на апрель прошлого года на орбите Земли находилось около 7,8 тыс. действующих спутников.
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