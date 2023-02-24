Сколько тяжелого вооружения поставил Запад Украине за год. Инфографика

Страны Запада передали Украине половину обещанных танков, следует из открытых данных. Среди них нет наиболее современных моделей, чьи поставки ожидаются весной. Какое оружие Запад передает Киеву — в инфографике РБК

За год с начала российской военной операции Украина получила половину из обещанных Западом танков. Всего с начала конфликта западные страны обещали поставить Украине 730 танков. Из них 300 поставила Польша, еще 40 — Чехия и 28 — Словения. Это следует из данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Германия), где подсчитывается поставленное и обещанное Украине тяжелое вооружение.

В трекере, ведущемся институтом, все танки учитываются как равнозначные, вне зависимости от года производства, технического состояния и стоимости. Основным поставляемым Украине типом танка (50,68%) остаются различные модификации разработанного в советские годы Т-72. Еще четверть (24,38%) — первое поколение танков Leopard, которые перестали производить в 1984 году и которые не стоят на вооружении ВС Германии с 2010 года. Пока ни один танк Leopard 1, по открытым данным, на Украину не прибыл.

Среди танков, которые будут поставлены, — современные Leopard 2 и Challenger 2. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Leopard 2 могут прибыть на Украину уже «в конце марта — начале апреля». К этому же времени могут быть поставлены и британские Challenger. О точном сроке поставок американских танков M1 Abrams пока не сообщалось — на это может потребоваться несколько месяцев, сообщали представители Пентагона.

В данных не учитываются французские колесные танки AMX-10 RC, так как о планируемом к передаче количестве не сообщалось.

Последний раз трекер Кильского института обновлялся 21 февраля 2023 года. В нем исследователи агрегируют сведения о гуманитарной, финансовой и военной поддержке Украины. Данные собраны на основе открытой информации из официальных правительственных источников (например, информационный бюллетень от European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) и сообщений СМИ. При этом не все страны раскрывают поставляемое на Украину оружие. В проекте не учитываются пожертвования частных лиц, компаний, церквей или неправительственных организаций, а также помощь украинским беженцам в других странах. В трекер входят данные о помощи с 24 января 2022 года (тогда, по мнению исследователей проекта, начались первые крупные обещания помощи для Украины — за точку отсчета берется период, когда НАТО перевело часть своих войск в режим ожидания) по 15 января 2023 года. В инфографике использованы данные с 24 февраля 2022 года, когда Россия объявила о проведении специальной военной операции на Украине. Данные о поставках вооружения после 15 января 2023 года были учтены на основе заявлений органов власти и официальных лиц западных стран, где упоминалось конкретное количество вооружения. Эти подсчеты также ориентировались на нидерландский проект Oryx, который на основе открытых данных и сообщений в СМИ агрегирует список обещанного Украине вооружения. Его данные в своих проектах использовали: Международный институт стратегических исследований (IISS), Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) и другие институты. С сентября 2022 года проект отдельно публикует статистику поставок тяжелой военной техники: помимо танков там приведены данные по самоходным артиллерийским установкам (САУ) и реактивным системам залпового огня (РСЗО). Кроме подсчета общего количества единиц тяжелой техники исследователи проекта собирают данные о поставках конкретных моделей, например американских РСЗО HIMARS или французских гаубиц CAESAR.

Западные страны за год пообещали поставить Украине 458 артиллерийских установок. Из них больше половины единиц (62,6%) уже поставлены: 126 — от США, 54 — от Польши, 28 — от Великобритании, 23 — от Норвегии, 18 — от Франции, 14 — от Германии, 8 — от Нидерландов, по 6 — от Австралии и Латвии, 4 — от Канады.

В сентябре 2022 года Франция пообещала поставить Украине 155-миллиметровые гаубицы TRF1, однако их точное количество неизвестно. Аналогичная ситуация и со шведскими Archer, которые страна пообещала поставить в январе 2023 года. Также неопределенное количество буксируемых гаубиц FH70 в мае 2022 года обещала поставить Италия. Все эти поставки не были учтены на графике.

Самой популярной моделью САУ, передаваемой Украине, является производимая британской BAE Systems буксируемая гаубица М777 калибра 155 мм.

Из обещанных систем РСЗО больше всего единиц (38) обещали США, их поставили 16. Двадцать систем обещала Чехия и выполнила поставки. Три из шести предоставила Великобритания. Еще три страны — Германия, Норвегия, Франция — выполнили свои планы по поставкам, предоставив Украине пять, три и две РСЗО соответственно.

Основной моделью РСЗО с учетом поставленных и обещанных единиц является американская M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System — высокомобильный артиллерийский ракетный комплекc), основным производителем которого является американский концерн Lockheed Martin.

Самой дисциплинированной страной в плане поставок вооружений является Польша, следует из открытых данных. Варшава передала почти все обещанные танки (осталось поставить 14), а также все 54 обещанных САУ.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что России есть чем ответить на любые западные поставки Украине. Пообещал он ответить и на поставки Киеву дальнобойных систем, если такие поставки начнутся. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», — сказал он в послании Федеральному собранию 21 февраля.