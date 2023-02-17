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Генсек НАТО назвал поставки оружия условием достижения мира на Украине

Столтенберг назвал поставки оружия единственным способом достичь мира на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Достичь продолжительного и устойчивого мира на Украине возможно только посредством поставок западного оружия, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Союзники НАТО снова и снова заявляли, что мы поддерживаем Украину, чтобы обеспечить ее победу и преобладание в качестве суверенного независимого государства. Тогда эта война может закончиться за столом переговоров», — заявил он.

По мнению генсека, переговорный процесс полностью зависит от расстановки сил на поле боя.

«Поэтому единственный способ обеспечить прочный, справедливый мир в Украине — это оказать им военную поддержку сегодня, чтобы президент [Владимир] Путин понял, что он должен сесть и принять условия переговоров, что гарантирует победу Украины как суверенного независимого государства», — заключил Столтенберг.

Он также выразил уверенность, что Украина может победить в военном конфликте. «Да, именно поэтому мы их поддерживаем», — ответил Столтенберг на соответствующий вопрос.

Накануне генсек НАТО заявил, что противостояние Запада и России может продлиться еще многие годы. По его словам, российский президент хочет другой Европы, в которой Москва будет контролировать своих соседей. Он добавил, что НАТО всегда будет искать возможность восстановления отношений с Россией, однако при «нынешнем поведении» российского руководства это сделать невозможно.

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Газета The Washington Post 13 февраля сообщила, что по мере приближения годовщины начала российской военной операции американские чиновники активнее предупреждают Украину о наступлении «поворотного момента» в конфликте с Россией. Они усиливают давление на Киев, чтобы ВСУ добились бóльших успехов на поле боя. Чиновники администрации Джо Байдена предполагают, что этот момент может наступить весной, говорится в публикации.

По словам источников издания, в Белом доме считают последние пакеты помощи Киеву от США и других стран Запада лучшим способом изменить ход вооруженного конфликта. Однако некоторые представители Республиканской партии, которой принадлежит большинство в палате представителей, хотят сократить поддержку. Кроме того, пишет WP, неясно, как долго Европа будет готова продолжать помогать Украине.

Российское руководство неоднократно предупреждало, что западные поставки оружия Украине только усугубят ситуацию и затянут конфликт, но на исход спецоперации повлиять не смогут.

Теги
Йенс Столтенберг военная поддержка поставки оружия Украина
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