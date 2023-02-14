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Пригожин не увидел предпосылок для окружения ВСУ на севере Артемовска

Евгений Пригожин назвал «чепухой» информацию об окружении ВСУ на севере Артемовска
ВСУ активизируется по всем направлениям в Артемовске и подтягивает все новые и новые резервы, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

На севере Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике идут тяжелые бои и нет никаких предпосылок для окружения ВСУ в этом районе, заявил бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Заявление приводит пресс-служба его компании «Конкорд».

«Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то, вообще не понятно», — сказал он.

О том, что полторы тысячи военнослужащих ВСУ окружены в Парасковиевке (село к северу от Артемовска) ранее заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный в своем телеграм-канале. Сейчас пост недоступен.

Пригожин назвал подобную информацию «чепухой». «По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем», — указал он.

По мнению бизнесмена, Артемовск «завтра не будет взят», там идет «тяжелое сопротивление», «переламывание» и работает «мясорубка». «Праздника не будет в ближайшее время. Поэтому рассуждать и деморализовать всех своими несбывшимися обещаниями абсолютно нет никакого смысла», — подчеркнул он.

Бои за Артемовск продолжаются несколько месяцев.

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Минобороны России ранее сообщало о взятии находящихся рядом с Артемовском населенных пунктов, в частности города Соледар, сел Краснополье и Благодатное, поселка Красная Гора.

14 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о тяжелых боях в районе села Парасковиевка. Взятие этого населенного пункта под контроль, говорил он, позволит перекрыть дорогу к последнему пункту снабжения ВСУ — городу Часов Яр (находится к западу от Артемовска). В то же время Пушилин указал. что «пока нет перспектив того, что украинская армия будет сдавать позиции без боя».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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