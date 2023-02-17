Пригожин заявил о взятии села Парасковиевка к северу от Артемовска

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Село Парасковиевка, прилегающее к Артемовску (укр. Бахмут) с севера, находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер», сообщил основатель военной компании Евгений Пригожин.

«Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер», — написал он.

Пригожин отметил, что село удалось взять несмотря на «блокаду по боеприпасам» и «тяжелые потери и кровопролитные бои».

Село Парасковиевка прилегает к Артемовску с севера и с запада — к селу Красная гора, о взятии которого Пригожин сообщил 12 февраля. Парасковиевка расположена на перекрестии автомобильных трасс из Славянска и Северска в Артемовск. В поселке также находятся крупные соляные шахты, где в советские годы хранили арсеналы с оружием.

Бои в районе Артемовска — важного транспортного узла для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, — продолжаются несколько месяцев. В середине февраля в ДНР сообщили о контроле над всеми высотами в районе города, из-за чего у ВСУ остался «фактически один небольшой коридор, который тоже контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов». Окружение города может быть завершено к марту—апрелю 2023 года, оценивал ситуацию Пригожин.

Материал дополняется.