Лондон ввел санкции против Мантурова и Памфиловой
Британский МИД расширил санкции против российских чиновников, добавил в список вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова, председателя ЦИК Эллу Памфилову, главу Федеральной службы исполнения наказаний Аркадия Гостева, глав регионов и пять военкомов, сообщается на сайте Форин-офиса.
Всего в перечень попали 22 лица, в частности:
- глава Дагестана Сергей Меликов;
- глава Калмыкии Бату Хасиков;
- глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов (эти три губернатора попали под санкции, так как из их регионов призвали «значительное число» военных, указали в британском МИДе);
- губернатор Ростовской области Василий Голубев;
- губернатор Омской области Александр Бурков;
- губернатор Мурманской области Андрей Чибис;
- губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков;
- губернатор Магаданской области Сергей Носов;
- губернатор Архангельской области Александр Цыбульский;
- губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев;
- начальник главного управления ФСИН Ростовской области Дмитрий Безруких (вместе с Гостевым, как считает Лондон, он «сотрудничал» с основателем ЧВК Вагнера, а регион был «центром вербовки»);
- начальник УФСИН по Тульской области Иван Прокопенко;
- председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров (как и Памфилова, они участвовали в организации референдумов на новых территориях, отметили в Форин-офисе).
- военный комиссар Москвы Максим Локтев:
- военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров;
- военный комиссар Калининградской области Юрий Бойченко;
- военный комиссар республики Алтай Олег Денисенко;
- военный комиссар Алтайского края Марат Усманов
- глава «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов (за продвижение действий по дестабилизации на Украине, указано в документе).
Этим лицам запрещено въезжать в Великобританию, их активы (при наличии) в стране заморожены.
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