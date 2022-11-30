Лондон ввел санкции против Мантурова и Памфиловой

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 63,05 (-0,34) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 60,88 (-0,19) Инвестиции, 16:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:57
Посол Украины в Мадриде рассказал подробности взрыва в дипмиссии Политика, 18:56
Эксперты «Атона» назвали топ-10 акций на 2023 год с большими дивидендами Инвестиции, 18:51
ИГ заявило о гибели своего лидера Политика, 18:49
Тренер покинул сборную Ирана после поражения от США. Что происходит на ЧМ Спорт, 18:48
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 18:46
Пушилин объяснил значение контроля населенных пунктов под Артемовском Политика, 18:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как прокачать через облако ИТ-структуру ретейла и онлайн-торговлю РБК и Cloud, 18:34
«Газпром» после иска Uniper заявил о неправомерности требований компании Экономика, 18:33
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 18:23
СК завел уголовное дело после гибели работника при пожаре на ТЭЦ в Перми Общество, 18:05
Макияж и шаурма: как отучить водителей отвлекаться от дороги Партнерский проект, 18:00
Австралия — Дания. Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира Спорт, 18:00
Столтенберг счел задачей Украины независимость, а не вступление в НАТО Политика, 17:52
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
0 

Лондон ввел санкции против Мантурова и Памфиловой

Великобритания ввела санкции против вице-премьера Мантурова и главы ЦИК Памфиловой
Всего санкционный список расширился 22 фамилиями, в их числе — три федеральных чиновника, десять глав регионов и пять военкомов
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Британский МИД расширил санкции против российских чиновников, добавил в список вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова, председателя ЦИК Эллу Памфилову, главу Федеральной службы исполнения наказаний Аркадия Гостева, глав регионов и пять военкомов, сообщается на сайте Форин-офиса.

Всего в перечень попали 22 лица, в частности:

  • глава Дагестана Сергей Меликов;
  • глава Калмыкии Бату Хасиков;
  • глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов (эти три губернатора попали под санкции, так как из их регионов призвали «значительное число» военных, указали в британском МИДе);
  • губернатор Ростовской области Василий Голубев;
  • губернатор Омской области Александр Бурков;
  • губернатор Мурманской области Андрей Чибис;
  • губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков;
  • губернатор Магаданской области Сергей Носов;
  • губернатор Архангельской области Александр Цыбульский;
  • губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев;
  • начальник главного управления ФСИН Ростовской области Дмитрий Безруких (вместе с Гостевым, как считает Лондон, он «сотрудничал» с основателем ЧВК Вагнера, а регион был «центром вербовки»);
  • начальник УФСИН по Тульской области Иван Прокопенко;
  • председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров (как и Памфилова, они участвовали в организации референдумов на новых территориях, отметили в Форин-офисе).
  • военный комиссар Москвы Максим Локтев:
  • военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров;
  • военный комиссар Калининградской области Юрий Бойченко;
  • военный комиссар республики Алтай Олег Денисенко;
  • военный комиссар Алтайского края Марат Усманов
  • глава «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов (за продвижение действий по дестабилизации на Украине, указано в документе).

Этим лицам запрещено въезжать в Великобританию, их активы (при наличии) в стране заморожены.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Великобритания санкции Денис Мантуров Элла Памфилова
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter