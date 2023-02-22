Глава МИД Словакии обматерил премьера Венгрии за позицию по Украине

И.о. министра иностранных дел Словакии назвал позицию Орбана о невмешательстве в украинский конфликт «морально неприемлемой», добавив ругательство на русском. В венгерском МИДе посоветовали министру обратиться к психиатору

Фото: Robert Ghement / EPA / ТАСС

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Словакии Растислав Качер перешел на нецензурную лексику в ходе заочной дискуссии с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, раскритиковав его за «антиукраинскую позицию», передает Pluska.sk.

В частности, словацкий министр заявил, что военная помощь Украине является «морально правильной, поскольку россияне вторглись в страну». Он подчеркнул, что Евросоюз един в помощи Киеву — только Венгрия держится в стороне.

Качер отметил, что позиция премьер-министра Венгрии о том, что «это не наша война», является морально неприемлемой. «На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это «просто военный конфликт между двумя славянскими государствами». Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть, пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко», — заявил министр, добавив нецензурное ругательство на русском языке.

В ответ глава парламентского комитета Венгрии по иностранным делам Жолт Немет посоветовал Качеру обратиться к психиатру. «Я хорошо знаю господина Качера, ведь он был послом в Будапеште и я несколько раз встречался с ним. Должен сказать, что очень обеспокоен его психическим здоровьем. И посоветовал бы ему срочно посетить психиатра», — заявил Немет.

Венгрия — одна из немногих стран ЕС, которая отказалась поставлять оружие на Украину и не раз выступала за смягчение антироссийских санкций. Высказывания Орбана неоднократно вызывали критику в Киеве. В частности, он заявил о необходимости диалога России и США по конфликту на Украине, подчеркнув: «Если они не будут вести переговоры, мира не будет». Он призвал сперва добиться перемирия, а лишь затем обсуждать границы Украины.

После этого МИД Украины обвинил Орбана в «патологическом пренебрежении» к Киеву и отметил его «политическую близорукость». В ведомстве сочли, что венгерский премьер косвенно «призывает Украину к поражению», и предложили ему использовать связи с Москвой для прекращения боевых действий.

В конце ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Орбан «ведет свою собственную игру с Европейским союзом и иногда использует Украину как заложницу этих отношений».