Глава МИД Словакии обматерил премьера Венгрии за позицию по Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 79,76 (+0,63) Инвестиции, 21 фев, 19:36 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 74,86 (+0,82) Инвестиции, 21 фев, 19:29
CNN сообщил об утечке данных из облачного сервиса Пентагона Политика, 02:07
Нетаньяху в ближайшее время посетит Украину Политика, 02:01
Зеленский в ответ на критику напомнил Берлускони о бомбежках Милана Политика, 01:42
Джейн Псаки станет ведущей еженедельной программы на MSNBC Политика, 01:36
В результате новых землетрясений в Турции пострадали 562 человека Общество, 01:10
«Реал» разгромил «Ливерпуль» в ЛЧ, уступая два мяча к 15-й минуте Спорт, 01:03
Глава МИД Словакии обматерил премьера Венгрии за позицию по Украине Политика, 01:00
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
И.о. главы московского МЧС попал в ДТП по пути на место пожара в отеле Общество, 00:47
Минобороны сообщило о продвижении российских войск в районе Артемовска Политика, 00:41
Минкульт опроверг изъятие из библиотек книг писателей-иноагентов Политика, 00:24
Дзюба против «Спартака». Российский футбол возвращается матчами Кубка Спорт, 00:00
Небензя заявил, что России известны причастные к подрыву Nord Stream Политика, 21 фев, 23:59
Разработчик заявил об удалении из Google Play игры Angry Birds Технологии и медиа, 21 фев, 23:51
ФРГ, Дания и Швеция не сообщали России о следствии по «Северным потокам» Политика, 21 фев, 23:46
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава МИД Словакии обматерил премьера Венгрии за позицию по Украине

Глава МИД Словакии Качер обматерил премьер-министра Венгрии Орбана за позицию по Украине
И.о. министра иностранных дел Словакии назвал позицию Орбана о невмешательстве в украинский конфликт «морально неприемлемой», добавив ругательство на русском. В венгерском МИДе посоветовали министру обратиться к психиатору
Фото: Robert Ghement / EPA / ТАСС
Фото: Robert Ghement / EPA / ТАСС

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Словакии Растислав Качер перешел на нецензурную лексику в ходе заочной дискуссии с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, раскритиковав его за «антиукраинскую позицию», передает Pluska.sk.

В частности, словацкий министр заявил, что военная помощь Украине является «морально правильной, поскольку россияне вторглись в страну». Он подчеркнул, что Евросоюз един в помощи Киеву — только Венгрия держится в стороне.

Качер отметил, что позиция премьер-министра Венгрии о том, что «это не наша война», является морально неприемлемой. «На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это «просто военный конфликт между двумя славянскими государствами». Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть, пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко», — заявил министр, добавив нецензурное ругательство на русском языке.

В ответ глава парламентского комитета Венгрии по иностранным делам Жолт Немет посоветовал Качеру обратиться к психиатру. «Я хорошо знаю господина Качера, ведь он был послом в Будапеште и я несколько раз встречался с ним. Должен сказать, что очень обеспокоен его психическим здоровьем. И посоветовал бы ему срочно посетить психиатра», — заявил Немет.

Венгрия — одна из немногих стран ЕС, которая отказалась поставлять оружие на Украину и не раз выступала за смягчение антироссийских санкций. Высказывания Орбана неоднократно вызывали критику в Киеве. В частности, он заявил о необходимости диалога России и США по конфликту на Украине, подчеркнув: «Если они не будут вести переговоры, мира не будет». Он призвал сперва добиться перемирия, а лишь затем обсуждать границы Украины.

После этого МИД Украины обвинил Орбана в «патологическом пренебрежении» к Киеву и отметил его «политическую близорукость». В ведомстве сочли, что венгерский премьер косвенно «призывает Украину к поражению», и предложили ему использовать связи с Москвой для прекращения боевых действий.

Читайте на РБК Pro
Прыгай — заработаешь больше: почему поколения Y и Z выбирают джоб-хоппинг
Три магических числа Яндекса: о чем говорит отчет российского ИТ-гиганта
Бережно к себе: зачем развивать навык самосострадания
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций

В конце ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Орбан «ведет свою собственную игру с Европейским союзом и иногда использует Украину как заложницу этих отношений».

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Словакия Венгрия Виктор Орбан Военная операция на Украине
Материалы по теме
Орбан допустил отправку Европой «миротворческих войск» на Украину
Политика
Орбан не стал аплодировать Зеленскому перед совместным фото в Брюсселе
Политика
МИД Украины вызовет посла Венгрии из-за слов Орбана о «ничейной земле»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter