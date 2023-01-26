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США ввели новые санкции против российских компаний и чиновников

США ввели санкции против структур, связанных с холдингом «Интеррос» Потанина
Под новыми санкциями оказались вице-премьер Мантуров, глава Татарстана Минниханов и его жена, основатель Yota Адоньев и члены его семьи, структуры «Интерроса», судоремонтные заводы
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минфин США объявил о новых санкциях против российских юридических и физических лиц. Ограничения касаются судоремонтных предприятий, а также структур и лиц, связанных с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным. Список размещен на сайте ведомства.

Под санкции также попали:

  • вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров;
  • директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев;
  • глава Татарстана Рустам Минниханов и его жена Гульсина Минниханова;
  • начальник ростовского управления ФСИН Дмитрий Безруких;
  • председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров;
  • начальник управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета России Александр Харичев;
  • директор департамента правительства по формированию системы «Открытое правительство» Борис Рапопорт;
  • член совета директоров «Норникеля» Сергей Батехин;
  • основатель Yota Сергей Адоньев и его сыновья Филипп и Лука;
  • владелец концерна «Калашников» Алан Лушников;
  • гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков;
  • гендиректор компании «Чартер Грин Лайт Москва» Алексей Маляревич;
  • «Интеррос капитал» и «Интеррос инвест»;
  • 30-й и 179-й судоремонтные заводы;
  • Дальневосточный центр судостроения и судоремонта;
  • завод «Звезда»;
  • Северо-восточный ремонтный центр;
  • Центр судоремонта Дальзавода;
  • центральное конструкторское бюро «Лазурит»;
  • Уральский завод гражданской авиации и т.д.

В числе связанных с ЧВК «Вагнер» лиц и структур названы: Александр Иванов и Валерий Захаров и организация Africa Politology, которая, как указано, связана с основателем ЧВК Евгением Пригожиным.

РБК направил запрос представителю Минпромторга, представителю «Интерроса» (управляет и «Норникелем») и Сергею Адоньеву.

На данный момент Россия является лидером среди стран мира по числу введенных против нее санкций. По данным портала Castellum.ai, который отслеживает ограничения, против Москвы действует свыше 13,5 тыс. санкций (до февраля 2022-го их было чуть менее 3 тыс.). Далее идет Иран — против него введено чуть более 4 тыс. ограничений. Москва считает антироссийские санкции нелегитимными.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
санкции Денис Мантуров Рустам Минниханов ЧВК Вагнера Евгений Пригожин «Интеррос» Владимир Потанин Сергей Адоньев
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