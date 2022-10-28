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Канада ввела санкции против Новака, Мантурова и Шульгинова

Канада ввела санкции против российских чиновников и членов руководства «Газпрома»
Канада ввела новые санкции против России. Персональные ограничения коснулись в том числе членов руководства «Газпрома», а из компаний в список вошли ЛУКОЙЛ и «Согаз»
«Газпром» GAZP ₽170,5 -1,14% Купить
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Канада ввела санкции против еще 35 россиян и шести организаций, сообщается на сайте правительства страны.

Под ограничительные меры попали вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, глава Минэнерго Николай Шульгинов и председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

В список также вошли:

  • члены руководства «Газпрома»: заместитель предправления Виктор Маркелов, гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров, пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов;
  • ректор РАНХиГС, член совета директоров «Газпрома» Владимир Мау;
  • ректор РГУ нефти и газа им. Губкина, член совета директоров «Газпрома» Виктор Мартынов;
  • президент «Русской платины» Муса Бажаев и другие.

Среди организаций под санкции попали одна из крупнейший российских нефтяных компаний ЛУКОЙЛ, страховая компания «Согаз», транспортно-логистическая группа «Трансойл».

Представитель Шульгинова отказался от комментариев. РБК направил запросы представителям Новака и Мантурова.

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Всего в канадском санкционном списке числятся 1072 россиянина. На прошлой неделе Оттава ввела ограничительные меры против 34 российских политиков, актеров и журналистов. В список тогда вошли помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, актер и депутат Дмитрий Певцов, главред и владелец «Московского комсомольца» Павел Гусев, телеведущие Наиля Аскер-заде и Мария Ситтель, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, замгендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки, руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев и другие. Власти Канады считают, что эти люди были причастны к «распространению дезинформации». Кроме того, введение дополнительных санкций в Оттаве связывают с ситуацией на Украине.

В Кремле, комментируя канадские санкции, заявили, что «никакой новации здесь нет» и что они не доставят особых проблем попавшим в список гражданам. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «пагубная практика» вводить «незаконные» ограничительные меры против представителей СМИ и лидеров общественного мнения началась уже полгода назад и Канада в этом деле «не является пионером». «Убежден, что для подавляющего большинства упомянутых людей никаких особых проблем или дискомфорта эти введенные санкции не доставят», — сказал он (цитата по ТАСС).

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Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Тимофей Дзядко
Канада санкции Александр Новак Денис Мантуров Николай Шульгинов Виктор Зубков Газпром
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