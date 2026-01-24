Минобороны отчиталось о массированном ударе по энергетике Украины

Фото: dsns_telegram / Telegram

Минувшей ночью российские войска нанесли удар по объектам энергетики, которые используются в интересах ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны.

Ведомство уточнило, что удар нанесли высокоточным оружием большой дальности. Также он пришелся по заводу, на котором изготавливаются беспилотники. Удар был нанесен «в ответ на террористические атаки Украины».

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах, прогремевших в Киеве и Харькове. После этого мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве зафиксировали перебои с отоплением и водоснабжением. В Харькове тогда же возник пожар.

Без электричества этой ночью остался Чернигов. Света не было у сотен тысяч абонентов. Все произошло из-за повреждения важного энергообъекта в Нежинском районе города.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.