Аварийные отключения электричества ввели в 11 регионах Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В 11 регионах Украины введены аварийные отключения электричества. Об этом свидетельствуют данные местных энергокомпаний.

Так, ограничения введены в Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Также первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов отметил, что сетевые ограничения продолжают применять в Киеве. Возврат к стандартным графикам почасовых отключений возможен только после стабилизации энергосистемы.

Днем 22 января Минобороны России сообщало, что российские военные нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, использующимся в интересах ВСУ. Предыдущий удар был нанесен 21 января. Тогда военные поразили объекты энергетики, склад барражирующих припасов, места предполетной подготовки БПЛА.

Позже министр энергетики Денис Шмыгаль назвал 22 января самым сложным днем для энергосистемы Украины после 2022 года. Он отметил, что самая напряженная обстановка остается в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, и предупредил, что в сохраняющихся условиях «Укрэнерго» была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.