Гладков заявил о «происшествии» в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что срочно отправляется в Корочанский район, где случилось «происшествие». Он не уточнил, о чем идет речь, отметив лишь, что на месте работают следователи и специалисты МЧС.
«Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — написал он.
Это сообщение губернатор опубликовал в 11:48. В 11:12 Гладков писал о том, что в Белгороде запущено оповещение ракетной опасности, и рекомендовал жителям направиться в убежища. В 11:43 режим ракетной опасности был отменен.
Утром в Белгородском районе силы ПВО сбили беспилотник над селом Ближнее Белгородского района. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.
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