Гладков заявил о «происшествии» в Белгородской области

Губернатор сообщил, что срочно направляется в Корочанский район, где случилось «происшествие». Он не уточнил, о чем идет речь

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что срочно отправляется в Корочанский район, где случилось «происшествие». Он не уточнил, о чем идет речь, отметив лишь, что на месте работают следователи и специалисты МЧС.

«Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — написал он.

Это сообщение губернатор опубликовал в 11:48. В 11:12 Гладков писал о том, что в Белгороде запущено оповещение ракетной опасности, и рекомендовал жителям направиться в убежища. В 11:43 режим ракетной опасности был отменен.

Утром в Белгородском районе силы ПВО сбили беспилотник над селом Ближнее Белгородского района. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.