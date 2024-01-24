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Военная операция на Украине ,  
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Экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии на самолет

Сенатор Бондарев: экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии
Сюжет
Военная операция на Украине
Вид на место крушения самолета
Вид на место крушения самолета (Фото: Reuters)

Экипаж разбившегося в Белгородской области военно-транспортного Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии на самолет, поэтому нет никаких сомнений, что самолет был сбит, заявил первый замглавы комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев в эфире телеканала «Вместе РФ».

Эту версию, по его словам, подтверждают и характерные следы в небе, которые можно увидеть на видеоматериалах.

О том, что Ил-76 был «сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T», ранее сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, в самолете находились часть пленных ВСУ, которые должны были принять участие в обмене по формуле «192 на 192».

В Минобороны сообщили, что средства радиолокации засекли пуски двух зенитных ракет из Харьковской области. Ведомство назвало атаку «терактом», подчеркнув, что украинская сторона знала о маршруте самолета.

Появился список пленных ВСУ, летевших на сбитом Ил-76
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По данным Минобороны, в самолете были 74 человека, из них — 65 пленные бойцы ВСУ, трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все находившиеся на борту погибли.

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин пояснил РБК, что Ил-76 летел в том районе, куда потенциально могли дотянуться украинские зенитные ракеты. «Самолет очень большой, скорость у него не очень большая, соответственно, для зенитных комплексов он представляет цель очень большую и относительно зоркую», — сказал эксперт.

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Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов в разговоре с РБК обратил внимание на фотографии с места крушения. На них видно, что основные части самолета расположены «довольно компактно».

«Это говорит о том, что взрыв не произошел в салоне самолета, к примеру <...> Есть свидетельства, что было кратковременное возгорание, судя по фото. То есть не то что самолет по каким-то техническим причинам потерял высоту. Скорее всего, это было внешнее воздействие, а внешнее воздействие — это какая-то ракета, которая попала в него, после чего он упал и разбился», — считает он.

Экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии на самолет
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Теги
Ил-76 Виктор Бондарев самолет Украина ракеты
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