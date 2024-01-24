Медведев назвал падение Ил-76 результатом внутриполитической борьбы Киева
Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал падение самолета Ил-76 в Белгородской области «результатом внутриполитической борьбы» в Киеве.
«История с уничтожением самолета Ил-76 — результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве», — написал зампред СБ в телеграм-канале.
Медведев считает, что «дальше будет только хуже». По его мнению, украинское руководство для сохранения власти и денег будет «с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО». Зампред СБ также отметил, что власти в Киеве продолжат «нещадно бомбить свои города и села, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей», так как у них нет «ограничителей».
Он назвал героями российских летчиков и почтил их память.
Крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло утром 24 января. По данным Минобороны России, на его борту находились 74 человека, из которых 65 — украинские пленные, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
заявил, что на Украине знали о предстоящем обмене пленными и о способе их доставки. По его словам, Ил-76 был сбит «тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства». Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал подготовку обращения к США и Германии по факту этой катастрофы. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник усомнился в возможности переговоров с Украиной после сбития самолета.
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