Медведев назвал падение Ил-76 результатом внутриполитической борьбы Киева

Медведев связал катастрофу с Ил-76 с внутриполитической борьбой на Украине и заявил, что «дальше будет только хуже». Он считает, что Киев «с легкостью продолжит убивать» своих военных и пленных ради власти и денег

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал падение самолета Ил-76 в Белгородской области «результатом внутриполитической борьбы» в Киеве.

«История с уничтожением самолета Ил-76 — результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве», — написал зампред СБ в телеграм-канале.

Медведев считает, что «дальше будет только хуже». По его мнению, украинское руководство для сохранения власти и денег будет «с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО». Зампред СБ также отметил, что власти в Киеве продолжат «нещадно бомбить свои города и села, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей», так как у них нет «ограничителей».

Он назвал героями российских летчиков и почтил их память.

Крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло утром 24 января. По данным Минобороны России, на его борту находились 74 человека, из которых 65 — украинские пленные, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.