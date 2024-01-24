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Военная операция на Украине ,  
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Медведев назвал падение Ил-76 результатом внутриполитической борьбы Киева

Медведев связал падение Ил-76 с внутриполитической борьбой на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Медведев связал катастрофу с Ил-76 с внутриполитической борьбой на Украине и заявил, что «дальше будет только хуже». Он считает, что Киев «с легкостью продолжит убивать» своих военных и пленных ради власти и денег
Дмитрий Медведев&nbsp;
Дмитрий Медведев  (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал падение самолета Ил-76 в Белгородской области «результатом внутриполитической борьбы» в Киеве.

«История с уничтожением самолета Ил-76 — результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве», — написал зампред СБ в телеграм-канале.

Медведев считает, что «дальше будет только хуже». По его мнению, украинское руководство для сохранения власти и денег будет «с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО». Зампред СБ также отметил, что власти в Киеве продолжат «нещадно бомбить свои города и села, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей», так как у них нет «ограничителей».

Он назвал героями российских летчиков и почтил их память.

Крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло утром 24 января. По данным Минобороны России, на его борту находились 74 человека, из которых 65 — украинские пленные, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии на самолет
Политика
Вид на место крушения самолета
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что на Украине знали о предстоящем обмене пленными и о способе их доставки. По его словам, Ил-76 был сбит «тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства». Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал подготовку обращения к США и Германии по факту этой катастрофы. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник усомнился в возможности переговоров с Украиной после сбития самолета.

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Юлия Овчинникова
Россия Украина Дмитрий Медведев Белгородская область Ил-76
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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Экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии на самолет
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