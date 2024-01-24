Посол усомнился в возможности договориться с Киевом после сбития Ил-76
Киев совершил «акт безумного варварства», сбив российский Ил-76, и поставил под вопрос возможность любых договоренностей, заявил в своем телеграм-канале посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего полное пренебрежение к человеческой жизни. Они, нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения и «пустили в расход» своих же сограждан. <...> Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах. Те гарантии, что они дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат. И в этом нет никаких сомнений», — заявил дипломат.
Мирошник с 2015 по 2022 год являлся представителем ЛНР на переговорах в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Украине (ТКГ). Также с 2017 года был советником главы ЛНР Леонида Пасечника по внешним связям. В мае 2022 года назначен послом ЛНР в России, с августа 2023 года — посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России.
Самолет Ил-76 разбился около 11:00 мск в Белгородской области. Всего на борту находились 74 человека. Из них — 65 пленных военных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, сообщали в Минобороны.
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов ранее сообщил, что в самолете находились часть пленных ВСУ, которые должны были принять участие в обмене по формуле «192 на 192». Он также заявил, что следом за разбившимся Ил-76 летел второй самолет с 80 пленными на борту, его развернули. Первый Ил-76 был «сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T», добавил депутат.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позже сообщил, что все на борту разбившегося Ил-76 погибли.
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