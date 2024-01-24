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Военная операция на Украине ,  
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Посол усомнился в возможности договориться с Киевом после сбития Ил-76

Мирошник: сбив Ил-76, Киев поставил под вопрос возможность любых договоренностей
Сюжет
Военная операция на Украине
Российский Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, был сбит ВСУ в Белгородской области. Все 74 человека на борту погибли. Посол МИД по особым поручениям заявил, что Киев поставил под вопрос возможность любых договоренностей
Вид на здание МИД России
Вид на здание МИД России (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Киев совершил «акт безумного варварства», сбив российский Ил-76, и поставил под вопрос возможность любых договоренностей, заявил в своем телеграм-канале посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего полное пренебрежение к человеческой жизни. Они, нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения и «пустили в расход» своих же сограждан. <...> Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах. Те гарантии, что они дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат. И в этом нет никаких сомнений», — заявил дипломат.

Мирошник с 2015 по 2022 год являлся представителем ЛНР на переговорах в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Украине (ТКГ). Также с 2017 года был советником главы ЛНР Леонида Пасечника по внешним связям. В мае 2022 года назначен послом ЛНР в России, с августа 2023 года — посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России.

Картаполов заявил о срыве обмена пленными из-за сбитого Ил-76
Политика
Андрей Картаполов

Самолет Ил-76 разбился около 11:00 мск в Белгородской области. Всего на борту находились 74 человека. Из них — 65 пленных военных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, сообщали в Минобороны.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов ранее сообщил, что в самолете находились часть пленных ВСУ, которые должны были принять участие в обмене по формуле «192 на 192». Он также заявил, что следом за разбившимся Ил-76 летел второй самолет с 80 пленными на борту, его развернули. Первый Ил-76 был «сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T», добавил депутат.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позже сообщил, что все на борту разбившегося Ил-76 погибли.

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Посол усомнился в возможности договориться с Киевом после сбития Ил-76
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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Ил-76 МИД переговоры договоренности Военная операция на Украине
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