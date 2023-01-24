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Bloomberg назвал сроки одобрения Германией отправки танков Leopard Киеву

Bloomberg: Германия может одобрить передачу Leopard 2 Украине уже 25 января
Польша ранее обратилась с официальным запросом к Германии о поставке немецких Leopard 2 Украине. Берлин пообещал оперативно рассмотреть обращение Варшавы
Танки Leopard 2
Танки Leopard 2 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Германия, как ожидается, уже 25 января даст согласие Польше на поставку немецких танков Leopard 2 Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с решением.

Варшава ранее направила Берлину официальную просьбу дать разрешение на отправку этих танков Киеву, говорил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Они есть и на вооружении в других странах, но реэкспорт возможен только с согласия Берлина.

Представитель правительства Германии подтверждал получение заявки от Польши и пообещал, что она будет рассмотрена «в срочном порядке», передавал Spiegel.

После начала российской спецоперации Украина несколько раз просила западные страны поставить ей тяжелые танки. Великобритания уже анонсировала передачу Киеву своих Challenger 2, а Франция — колесных AMX-10 RC.

Германия аналогичное решение так официально и не приняла. Как утверждали издания WSJ и Süddeutsche Zeitung, канцлер Олаф Шольц в качестве условия передачи Украине Leopard 2 называл президенту США Джо Байдену поставку Штатами американских M1 Abrams. Пентагон называл их отправку нецелесообразной, но, по данным WSJ, администрация президента Джо Байдена склоняется к тому, чтобы передать их Киеву в рамках договоренностей с немецким правительством.

Россия не раз выступала с критикой военной помощи Украине. Поставка западных танков не повлияет на достижение целей российской спецоперации, но добавит «проблем для Украины и украинского народа», говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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