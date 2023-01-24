WSJ узнала о возможной поставке США танков Abrams Украине

Вашингтон готов пойти на отправку Украине M1 Abrams ради того, чтобы Берлин одобрил передачу Киеву немецких танков Leopard 2, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне

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Администрация президента США Джо Байдена склоняется к отправке «значительного числа» танков M1 Abrams Украине, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц. Об этом может быть объявлено на этой неделе, пишет издание.

Объявление станет частью широкой дипломатической договоренности Вашингтона и Берлина. Она заключается в том, что в случае отправки американских танков Германия согласиться сама отправить Киеву немецкие Leopard 2, а также одобрит передачу таких танков, которые есть у Польши и других стран, отмечает газета.

В Белом доме отказались от комментариев.

Президент США Джо Байден готов отправить Киеву 10 танков Abrams, чтобы «разорвать узел» в ситуации вокруг немецких Leopard 2, передачу которых Украине Германия так и не согласовала, передает Sky News Arabia со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Пентагоне. При этом, говорит собеседник телеканала, «похоже, есть и другие договоренности с Олафом Шольцом» на эту тему.

Изменение позиции США последовало за телефонным разговором Байдена и Шольца 17 января, в ходе которого американский лидер, вопреки решению Пентагона, согласился рассмотреть вопрос о поставках Abrams Украине, указывает WSJ. Этот вопрос был предметом интенсивных переговоров между Вашингтоном и Берлином в течение недели, и, похоже находится на пути к разрешению, сказал газете высокопоставленный немецкий чиновник.

Украина неоднократно обращалась к западным странам с просьбой о поставке тяжелых танков. В середине января Пентагон назвал нецелесообразным передачу Киеву M1 Abrams из-за высокой стоимости их обслуживания.

В то же время США и ряд европейских стран пытаются убедить Германию одобрить передачу Украине немецких танков Leopard 2. За это, по данным телеканала ABC, в общей сложности выступают 12 государств. Канцлер Олаф Шольц, писали WSJ и Süddeutsche Zeitung, условием отправки немецких танков назвал передачу американских.

Вопрос о поставках танков Киеву обсуждался НАТО и другими странами во время заседания контактной группы по обороне Украины на авиабазе «Рамштайн». Добиться результата в этом направлении не удалось, передавал телеканал CNN.

Отправку танков Украине уже анонсировали Франция (легкие колесные AMX-10 RC) и Великобритания (Challenger 2). В Кремле говорили, что страны, поставляющие вооружение Киеву, несут за это ответственность, а «расплачиваться» за такую «псевдоподдержку» будет украинский народ. Передача танков «добавит проблем» Украине, но не помешает достижению целей российской спецоперации, отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков.