Костин заявил о начатой Западом «войне» для смены президента России

Глава ВТБ уверен, что вводимые против России санкции — это не просто торговая война, но полномасштабная атака на российское общество

Андрей Костин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

США и их союзники ведут в отношении России не просто торговую войну, но «очень большую экономическую войну», целью которой является смена власти в стране, заявил на Всемирном экономическом форума в Давосе глава ВТБ Андрей Костин.

«Это то, чего, я думаю, Запад добивается. Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб РФ сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них», — сказал Костин в ходе делового завтрака в Давосе (цитата по «РИА Новости»).

Глава ВТБ подчеркнул, что происходящее выходит за рамки торговых войн, в ходе которых просто ограничиваются возможности импорта или экспорта.

«Это действительно крайне полномасштабная атака на Россию, на российское общество, с большим давлением на экономику. Это очень большая экономическая война. И я говорю серьезно, и мы будем воспринимать это очень серьезно», — пояснил Костин.

Накануне, 23 января, тот же Костин предупредил в Давосе о «растущей угрозе военного конфликта» в Европе, подчеркнув, что любые новые экономические санкции против российских финансовых институтов будут похожи на «объявление войны».

«Я не вижу причин, по которым после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне или американский посол должен будет купаться в холодной воде в Москве», — отметил Костин.

Введение персональных санкций в отношении российских бизнесменов со стороны США по принципу дружбы и близости к президенту России Костин назвал «безумием».

Ранее агентство Reuters опубликовало статью, в которой утверждается, что из-за санкций США близость к Путину стала «токсичным активом для ряда богатейших людей России».

«Тактика американцев понятна. Нужно всячески делать больно тем, кто поддерживает Путина, — и юрлицам, и физлицам, — чтобы они в конце концов сказали: ну сколько можно! Тем более перед выборами», — прокомментировал Reuters происходящее высокопоставленный источник в крупной российской компании.

30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами выразил уверенность в том, что, вводя санкции в отношении российских компаний и бизнесменов, власти США пытаются поссорить Владимира Путина с бизнес-элитой страны и эти усилия приурочены к намеченным на март 2018 года президентским выборам.

«Убеждены в этом», — подчеркнул Песков.

К 29 января 2018 года Минфин США намерен завершить подготовку «кремлевского доклада», в котором должны быть упомянуты приближенные к высшей российской власти бизнесмены и бенефициары парагосударственных организаций. По словам бывшего координатора санкционной политики Госдепа Дэниела Фрида, упоминание того или иного лица в докладе еще не означает того, что в отношении него будут введены санкции. «Тем не менее сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции», — считает Фрид.

В середине января четверо влиятельных сенаторов-республиканцев Роджер Уикер, Марк Рубио, Кори Гарднер и Линдси Грэм направили главе Госдепартамента США Рексу Тиллерсону, а также руководителям Минфина и Национальной разведки​ письмо, в котором призвали учесть при составлении «кремлевского доклада» представителей «ближнего круга» президента России Владимира Путина, обратив особое внимание на генерального прокурора России Юрия Чайку и миллиардера Алишера Усманова.