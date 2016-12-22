«Санкции — это безумие»: о чем говорят российские гости Давосского форума

Андрей Костин, глава ВТБ

«Любые [санкционные] списки — ну что это такое? Определять бизнесменов, которые близки к Путину, далеки? Путин — законно избранный президент великой страны, и санкции по принципу близости, дружбы — это безумие. Другого сказать не могу.

Позиция наша по санкциям известна. Они действительно противозаконны, наносят огромный ущерб отношениям с США и вообще мировой политике. Мы не признаем эти санкции, потому что они неправомерны».