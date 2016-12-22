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«Санкции — это безумие»: о чем говорят российские гости Давосского форума
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«Санкции — это безумие»: о чем говорят российские гости Давосского форума
Давосский форум — 2018, 23 янв, 17:45
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«Санкции — это безумие»: о чем говорят российские гости Давосского форума

В швейцарском Давосе открылся 48-й Всемирный экономический форум, в работе которого традиционно принимает участие российская делегация. Главное из выступлений ее представителей — в обзоре РБК.

Андрей Костин, глава ВТБ
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

«Любые [санкционные] списки — ну что это такое? Определять бизнесменов, которые близки к Путину, далеки? Путин — законно избранный президент великой страны, и санкции по принципу близости, дружбы — это безумие. Другого сказать не могу.

Позиция наша по санкциям известна. Они действительно противозаконны, наносят огромный ущерб отношениям с США и вообще мировой политике. Мы не признаем эти санкции, потому что они неправомерны».

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

«Мы видим резко растущий интерес [к России] со стороны европейских инвесторов и считаем, что сейчас находимся именно в переломном периоде, когда большинство представителей европейского бизнеса говорят о вреде санкций и о том, что с Россией надо взаимодействовать. Немецкие и французские компании будут делать много проектов в России в этом году.

Все планируют инвестировать в экономический рост, который показывает Россия, и видят те возможности, которые [у нее] есть, и понимают, что существующие ограничения — это данность. Можно прогнозировать, что будет в будущем, но интерес к России, безусловно, есть».

Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций России
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Мы против таких санкционных проявлений (речь идет об ужесточении санкций в отношении России со стороны США. — РБК). Мы видим, как Европа несет многомиллиардные убытки в евро от всех этих игр. Сейчас возможное усугубление санкционных историй по линии США потенциально может ударить по компаниям, которые зарабатывают на нашем рынке сотни миллионов и даже миллиарды долларов.

Мы не понимаем, какой в этом практический смысл. Самое главное, что это совершенно бесполезная история с точки зрения самой целесообразности этих санкций. Не понимаем, кто и чего хочет добиться таким инструментарием, кроме нанесения ущерба своим компаниям, которые успешно работают на нашем рынке в течение многих лет».

Сергей Горьков, глава Внешэкономбанка
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

«Блокчейн — это не технология, это часть стратегии развития новой экономики России <...> На пороге четвертой промышленной революции Россия имеет уникальные шансы выйти в лидеры по трем приоритетным направлениям: блокчейн, квантовые и конвергентные технологии».

Автор: Артем Солодков.
Теги: мультимедиа
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