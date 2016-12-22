Глава ВТБ сравнил новые санкции США с объявлением войны

Глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе предупредил о «растущей угрозе военного конфликта» в Европе. По его словам, если США продолжат вводить санкции против России, это станет сигналом «объявления войны», пишет Financial Times.

По его мнению, любые экономические санкции против российских финансовых институтов будут похожи на «объявление войны». «Я не вижу причин, по которым после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне, или американский посол должен будет купаться в холодной воде в Москве», — отметил Костин.

Костин считает, что сейчас начинается этап новой гонки вооружений. «НАТО требует больше оружия и распространяет большое количество оружия в Европе, Россия будет отвечать тем же», — заявил он.

По мнению Костина, от этого выиграют «только генералы и те, кто производит оружие». «Америка призывает Европу больше платить за это (оружие. — РБК). Кому это нужно? Это очень опасно», — добавил глава ВТБ.

Он подчеркнул, что если это и не приведет к ядерной войне, то еще больше испортит отношения между Москвой и Вашингтоном.

«Кто знает, что произойдет в Сирии, или в Прибалтике, или в Черном море, где у вас есть американские военные корабли. Чем больше у вас оружия, тем больше оснований полагать, что может просто случайно произойти вспышка», — заявил Костин.

Помимо этого, он сказал, что «не обеспокоен» вероятностью введения личных санкций против него, что якобы может помешать ему ездить в США или иметь банковские счета в Штатах.

Также Костин заявил «РИА Новости», что введение персональных санкций в отношении российских бизнесменов со стороны США по принципу дружбы и близости к президенту России Владимиру Путину является безумием.

«Любые списки — ну что это такое? Определять бизнесменов, которые близки к Путину, далеки? Путин — законно избранный президент великой страны, и санкции по принципу близости, дружбы — это безумие. Другого сказать не могу», — сказал глава ВТБ.

Он подчеркнул, что западные санкции «действительно противозаконны». «Наносят огромный ущерб отношениям с США и вообще мировой политике. Мы не признаем эти санкции, потому что они неправомерны», — напомнил он.

Накануне пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» заявил, что Россия готова идти в отношениях с США настолько далеко, насколько готовы к этому в Вашингтоне. При этом он оценил нынешние отношения между Москвой и Вашингтоном как коллапс.